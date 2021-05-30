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Белоруска Полли Каннабис завоевала титул Miss Elite Europe
30.05.2021 17:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мая – Sputnik. Белоруска Полли Каннабис завоевала титул Miss Elite Europe на международном конкурсе красоты.
Гранд-финал Miss Elite World 2021 проходил в Египте, а за корону победительницы боролись конкурсантки из 34 стран, в том числе России, Китая, США.
Победу одержала участница из Мексики. Белоруске достался статус континентальной королевы.
"Статус континентальной королевы – это очень важный титул, я горжусь, что показала себя и свою страну достойно. И мне очень приятно, что члены жюри высоко оценили мои старания и подготовку", – поделилась впечатлениям Полли Каннабис.
Ранее, оценивая свои шансы на победу, Каннабис отмечала сложную систему оценки на конкурсе, включающую и голоса судей, и интернет-голосование, оценку костюмов, поведения и другое.
Белорусская конкурсантка
Miss Elite World 2021 – международный конкурс красоты, гранд-финал проходит в Каире. Помимо "Мисс Элита", на форуме красоты выбирают "Мисс Конгениальность", "Лучшая модель", "Мисс Популярность", "Лучший национальный костюм" и "Мисс Фотогеничность".
Полли Каннабис родилась и выросла в Минске, с детства снималась в кино и занималась моделингом. Ранее она уже была финалисткой 18 различных конкурсов красоты. В 2017-м представляла Беларусь на конкурсе "Мисс Земля". Каннабис работала моделью в Милане и Бангкоке, принимала участие в Colombo Fashion Week и дважды появлялась на обложке журнала L'Officiel.
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Конкурсантка из Беларуси дошла до гранд-финала Miss Elite World 2021, форум проходил в Египте, а за корону победительницы боролись участницы из 34 стран.
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