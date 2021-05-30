«Лукашенко с ней просчитался». Год Светланы Тихановской в большой политике

Источник материала: Салiдарнасць

По просьбе «Салiдарнасцi» директор Института политических исследований «Политическая сфера» Андрей Казакевич дал оценку деятельности Светланы Тихановской с момента ее неожиданного превращения в политическую фигуру.





Недавно исполнился год, как была зарегистрирована инициативная группа Светланы Тихановской, которая согласилась подменить в роли претендента на президентское кресло своего супруга Сергея.





– Почему после процедуры сбора подписей власти зарегистрировали Тихановскую кандидатом в президенты, хотя Бабарико и Цепкало отказали?

– Основная причина заключается в том, что Лукашенко не считал ее конкурентом себе и вообще кандидатом, за которого люди будут массово голосовать. Он считал себя сильным и опытным лидером, для которого женщина без политических достижений и политического опыта станет легким противником. И он просчитался.

В ситуации, когда не были зарегистрированы Бабарико и Цепкало, Тихановская стала единственной реальной альтернативой Лукашенко. Почти все оппозиционные политические силы сконцентрировали свои усилия над тем, чтобы работать над ней как над брендом и альтернативой Лукашенко.





Сильно был недооценен антирейтинг Лукашенко и общее раздражение белорусов от политики лично от главы государства.

С учетом исходных данных – ресурсов у альтернативных кандидатов, узнаваемости Тихановской и агрессии со стороны власти – кампания у Светланы получилась очень хорошей.

При все вышесказанном, безусловно, не стоит умолять заслуг и ее лично, и ее команды.





– Сразу после президентских выборов Светлану Тихановскую с помощью давления вынудили уехать в Литву. Поначалу казалось, что она не слишком заметно себя проявляет.

– В тот момент сказалось отсутствие у нее политического опыта. Нужно помнить, что Светлана Тихановская была вынуждена уехать одна, без команды, поэтому потребовалось какое-то время, чтобы собрать штаб и наладить его работу.

С другой стороны, нужно было время, чтобы понять: есть ли запрос на ее фигуру как национального лидера.

– Как оцениваете деятельность Светланы Тихановской после того, как ее стали воспринимать как национального лидера?

– С учетом давления – и внутреннего, и внешнего – в целом стоит оценивать ее деятельность позитивно.





Тихановской удалось стать равной для лидеров европейских стран. В частности, она встретилась с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном

На сегодня это единственный политический лидер Беларуси, который имеет легитимность. В оппозиции, наконец, есть лидер, за которого проголосовали миллионы избирателей.

На основании этого Тихановская может представлять интересы белорусского общества, говорить от имени проголосовавших за нее избирателей.





После выборов Тихановская сменила внешний имидж: появились новая прическа, стильная деловая одежда, уверенность в выступлениях

– Как на имидже Тихановской сказался «Народный ультиматум», когда осенью прошлого года общенациональная забастовка не удалась?

– С одной стороны, на практике получились негативные моменты: многие люди пострадали от решения бастовать. Вероятно, на тот момент это был необоснованный призыв.

С другой, Тихановская получила позитивные оценки за демонстрацию решимости, за попытку возобновления массового протеста, который в тот момент шел на спад.

В целом, если говорить о влиянии ультиматума именно на имидж Тихановской, то, думаю, плюсы и минусы друг друга уравновесили. По крайней мере, я не видел фиксации изменения уровня доверия к ней.

– Как долго Светлана Тихановская может оставаться в статусе национального лидера?





– Это зависит от нее и ее команды. Понятно, что чем больше проходит времени, тем больше ослабевает ее легитимность, связанная с голосованием в августе 2020 года.

Но все зависит от того, какие практические действия будут предприниматься с ее стороны и со стороны ее окружения по решению насущных проблем белорусского общества. Или хотя бы в плане предложения реалистичной альтернативы действиям власти.

Читайте также Как год назад власти сделали одну из важнейших своих ошибок