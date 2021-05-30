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На «Беларуськалии» погиб бригадир

30.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Администрация подтвердила смерть солигорского горняка.

На руднике 3РУ в смену с 6:47 был смертельно травмирован бригадир Эгипте Анатолий Эвальдович 1966 года рождения.

«Комиссия расследует обстоятельства и причины произошедшего несчастного случая, пишет пресс-служба «Беларуськалия». Администрация предприятия выражает глубокие соболезнования родным и близким.

Первым о несчастном случае в воскресенье днем сообщил стачком горняков.

 
 
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Администрация подтвердила смерть солигорского горняка.
 
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