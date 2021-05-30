|
На «Беларуськалии» погиб бригадир
30.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Администрация подтвердила смерть солигорского горняка.
На руднике 3РУ в смену с 6:47 был смертельно травмирован бригадир Эгипте Анатолий Эвальдович 1966 года рождения.
«Комиссия расследует обстоятельства и причины произошедшего несчастного случая, пишет пресс-служба «Беларуськалия». Администрация предприятия выражает глубокие соболезнования родным и близким.
Первым о несчастном случае в воскресенье днем сообщил стачком горняков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Администрация подтвердила смерть солигорского горняка.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)