Премьер Литвы призвала ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве БелАЭС





Ингрида Шимоните





заявила в интервью британской газете Financial Times. Об этом Ингрида Шимонитев интервью британской газете Financial Times.





Глава литовского Кабмина подчеркнула, что Евросоюз должен рассмотреть "все виды санкций" против властей Беларуси, включая ограничительные меры в отношении различных секторов экономики и доступа к финансовым рынкам, а также компаний, участвующих в строительстве БелАЭС.





По ее словам, принудительная посадка самолета ирландской авиакомпании Ryanair с журналистом Романом Протасевичем на борту в Минске и его последующий арест стали примером "полного подавления всех свобод, которыми дорожат страны ЕС".





Она также призвала провести дополнительную работу по повышению безопасности полетов в Балтийском регионе. "Это еще не конец истории. Этот мир, основанный на договорах, ценностях и правилах, меняется. Это означает, что у наших партнеров по НАТО все еще есть основания полагать, что необходимо его дальнейшее укрепление, - сказала она.





Комментируя решение США не вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG - оператора "Северного потока-2", Шимоните заявила, что Вашингтон и Берлин не должны "закрывать глаза на неприятные вещи"из-за экономических интересов одной страны.



