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Премьер Литвы призвала ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве БелАЭС

30.05.2021 18:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвала Евросоюз рассмотреть возможность введения экономических и финансовых санкций в отношении властей Беларуси. По ее мнению, ограничительные меры следует наложить на компании, участвующие в строительстве белорусской атомной электростанции (БелАЭС).


Ингрида Шимоните 

Об этом Ингрида Шимоните заявила в интервью британской газете Financial Times.

Глава литовского Кабмина подчеркнула, что Евросоюз должен рассмотреть "все виды санкций" против властей Беларуси, включая ограничительные меры в отношении различных секторов экономики и доступа к финансовым рынкам, а также компаний, участвующих в строительстве БелАЭС.

По ее словам, принудительная посадка самолета ирландской авиакомпании Ryanair с журналистом Романом Протасевичем на борту в Минске и его последующий арест стали примером "полного подавления всех свобод, которыми дорожат страны ЕС".

Она также призвала провести дополнительную работу по повышению безопасности полетов в Балтийском регионе. "Это еще не конец истории. Этот мир, основанный на договорах, ценностях и правилах, меняется. Это означает, что у наших партнеров по НАТО все еще есть основания полагать, что необходимо его дальнейшее укрепление, - сказала она.

Комментируя решение США не вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG - оператора "Северного потока-2", Шимоните заявила, что Вашингтон и Берлин не должны "закрывать глаза на неприятные вещи"из-за экономических интересов одной страны.

Напомним, ранее глава Европейского парламента Дэвид Сассоли призвал усилить санкции против России. По его словам, у ЕС с РФ сейчас "очень напряженные" отношения, пишет РБК-Украина.
 
Теги: Минск
 
 
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Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвала Евросоюз рассмотреть возможность введения экономических и финансовых санкций в отношении властей Беларуси. По ее...
 
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