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Комментарий милиции Гродненской области о задержании главного редактора Hrodna.life был записан за два дня до задержания
Источник материала: Навiны
УВД Гродненского облисполкома пояснило причины задержания главного редактора Hrodna.life Алексея Шоты.
Как сообщалось, Шота
Необходимо обратить внимание, что видеокомментарий УВД Гродненского облисполкома был
«События сегодняшнего дня показали, что на отдельных представителей белорусского интернет-сообщества не действуют даже крупные штрафы, — говорится в комментарии отделения информации и общественных связей УВД на его странице «ВКонтакте». — В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками Ленинского РОВД Гродно выявлен факт размещения сайтом Hrodna.life информационной продукции, признанной в установленном порядке экстремистской».
«С сожалением вынуждены констатировать тот факт, что владелец указанного ресурса Алексей Шота и ООО «Гродно лайф медиа» были привлечены к административной ответственности за точно такое же правонарушение в апреле этого года, — отметили в областной милиции. — Отдельно хотим отметить — как в первом случае, так и сегодня речь идет о продукции одного и того же телеграм-канала, признанного экстремистским».
«Чем руководствовалась редакция Hrodna.life предстоит разобраться в рамках уже очередного для Алексея Шоты административного процесса по ст.19.11 КоАП Республики Беларусь. Гродненская милиция напоминает, что ее позиция по вопросам распространения экстремистских материалов останется принципиальной», — заявляют в УВД.
«В настоящее время правоохранителями проводятся осмотры по месту жительства Алексея Шоты, изымается оргтехника для ее дальнейшего направления на экспертизы. Ответственность за хранение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов, влечет наложение штрафа в размере до 500 базовых величин, а также конфискацию предметов и орудий совершения правонарушений», — отмечается в заявлении.
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