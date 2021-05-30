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Комментарий милиции Гродненской области о задержании главного редактора Hrodna.life был записан за два дня до задержания

30.05.2021 18:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

УВД Гродненского облисполкома пояснило причины задержания главного редактора Hrodna.life Алексея Шоты.

Как сообщалось, Шота был задержан сегодня около 13:45 возле своего дома.

Необходимо обратить внимание, что видеокомментарий УВД Гродненского облисполкома был размещен на youtube еще 28 мая — за два дня до задержания Алексея Шоты.

Комментарий милиции Гродненской области о задержании главного редактора Hrodna.life был записан за два дня до задержания

«События сегодняшнего дня показали, что на отдельных представителей белорусского интернет-сообщества не действуют даже крупные штрафы, — говорится в комментарии отделения информации и общественных связей УВД на его странице «ВКонтакте». — В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками Ленинского РОВД Гродно выявлен факт размещения сайтом Hrodna.life информационной продукции, признанной в установленном порядке экстремистской».

«С сожалением вынуждены констатировать тот факт, что владелец указанного ресурса Алексей Шота и ООО «Гродно лайф медиа» были привлечены к административной ответственности за точно такое же правонарушение в апреле этого года, — отметили в областной милиции. — Отдельно хотим отметить — как в первом случае, так и сегодня речь идет о продукции одного и того же телеграм-канала, признанного экстремистским».

«Чем руководствовалась редакция Hrodna.life предстоит разобраться в рамках уже очередного для Алексея Шоты административного процесса по ст.19.11 КоАП Республики Беларусь. Гродненская милиция напоминает, что ее позиция по вопросам распространения экстремистских материалов останется принципиальной», — заявляют в УВД.

«В настоящее время правоохранителями проводятся осмотры по месту жительства Алексея Шоты, изымается оргтехника для ее дальнейшего направления на экспертизы. Ответственность за хранение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов, влечет наложение штрафа в размере до 500 базовых величин, а также конфискацию предметов и орудий совершения правонарушений», — отмечается в заявлении.

 

 

 

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Теги: Гродно
 
 
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УВД Гродненского облисполкома пояснило причины задержания главного редактора Hrodna.life Алексея Шоты.
 
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