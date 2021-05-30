На «Беларуськалии» погиб рабочий

Источник материала: Onliner

Сегодня на руднике «Беларуськалия» погиб рабочий, сообщает официальный телеграм-канал предприятия. Комиссия расследует обстоятельства и причины несчастного случая.

— 30.05 на руднике 3РУ в смену с 6:47 смертельно травмирован бригадир лавы 9в-3 ПГУ-9 Эгипте Анатолий Эвальдович 1966 года рождения. Комиссия расследует обстоятельства и причины произошедшего несчастного случая. Администрация общества выражает глубокие соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении на канале.