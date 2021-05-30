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Сын Румаса: «Это же орнамент, исторический символ страны. Точно не повод для споров»
30.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Валерий Румас, старший сын экс-премьера Беларуси, прокомментировал свое португальское фото, которое стало в Байнете вирусным.
Сын Сергея Румаса – на фото справа
Появление на финальном матче Лиги чемпионов с баннером с национальным белорусским орнаментом молодой человек прокомментировал
— Был на финальном матче Лиги чемпионов с друзьями. Развернули официальный баннер фан-клуба, которому, кстати, уже много лет. Бояться, что меня сфотографируют и где-то опубликуют, не хотелось бы. Это же орнамент, исторический символ страны. Точно не повод для споров.
А то, что привлекло внимание — хорошо. Позитивные эмоции сейчас на вес золота, хорошо, что именно орнамент в связке с футболом их вызвали!
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Валерий Румас, сын экс-премьера Беларуси, прокомментировал свое португальское фото, которое стало в Байнете вирусным.
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