Сын Румаса: «Это же орнамент, исторический символ страны. Точно не повод для споров»

Источник материала: Салiдарнасць

Валерий Румас, старший сын экс-премьера Беларуси, прокомментировал свое португальское фото, которое стало в Байнете вирусным.





Сын Сергея Румаса – на фото справа

Появление на финальном матче Лиги чемпионов с баннером с национальным белорусским орнаментом молодой человек прокомментировал TUT.BY так:

— Был на финальном матче Лиги чемпионов с друзьями. Развернули официальный баннер фан-клуба, которому, кстати, уже много лет. Бояться, что меня сфотографируют и где-то опубликуют, не хотелось бы. Это же орнамент, исторический символ страны. Точно не повод для споров.

А то, что привлекло внимание — хорошо. Позитивные эмоции сейчас на вес золота, хорошо, что именно орнамент в связке с футболом их вызвали!