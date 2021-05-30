Чернокожая Анна Болейн, «Секс/Жизнь» и Локи: какие сериалы смотреть в июне

Источник материала: Салiдарнасць

Первый летний месяц грозит стать сенсационным по количеству сериальных премьер.

«Анна Болейн»

Важнейший сериал года – трехсерийная экранизация нескольких лет из жизни второй жены короля Генриха VIII (в сериале его сыграл Марк Стэнли). Еще до выхода на экраны «Анна Болейн» спровоцировала скандальную волну, связанную с кастингом на главную роль чернокожей актрисы Джоди Тернер-Смит.





Джоди Тернер-Смит и Анна Болейн

Критики смогли смириться с «Бриджертонами», но художественное произведение на конкретном историческом материале было воспринято как удар, который выдержали далеко не все зрители, недавно похвалявшиеся своей толерантностью.

Теперь весь вопрос лишь в художественной состоятельности: если фильм окажется хорошим, то вполне может стать поворотной точкой в развитии костюмного исторического кино, которое, будем откровенны, давным-давно переживает стыдноватую стагнацию.

«История Лизи»

Стивен Кинг снова в моде – или, может быть, никогда толком из нее и не выходил? Этот вопрос может спровоцировать серьезные дискуссии, но факт остается фактом: фильмы и сериалы по романам Кинга вновь выходят с завидной регулярностью. В том числе и по не слишком известным – мастер крайне производителен.

На сей раз речь пойдет о вдове по имени Лизи (Джулианна Мур). Оплакивать скончавшегося мужа-писателя Скотта Лэндона (Клайв Оуэн) ей мешает масса вопросов, которые после смерти супруга остались без ответа.

Что за проклятие преследует его родных? В каких отношениях с временем и пространством находился литератор? Умер ли он на самом деле? Ответам на все эти вопросы будут посвящены десять эпизодов сериала, постановкой которой занимался Пабло Ларраин («Джеки»). Сценарий же написал сам Стивен Кинг.

«Сладкоежка: Мальчик с оленьими рогами»

После некого апокалиптического катаклизма на свет стали появляться странные гибриды людей и животных. Герой сериала мальчик Гас (Кристиан Конвери), к примеру, родился с оленьими рогами на голове.





Строгий отец всю жизнь ограждал его от ужасов мутировавшей цивилизации, но жажда приключений была сильней – однажды Гас вышел во враждебный мир. Там он встретил Джеперда (Нонсо Анози) – загадочного мужчину с развитыми навыками выживания. Вместе они отправляются в путешествие по постапокалиптической Америке, которое с каждым днем становится все опаснее.

Комикс, по которому снят «Сладкоежка», описывают как микс «Безумного Макса» и «Бэмби», а также сравнивают с культовым романом и фильмом «Мальчик и его пес».

То есть это не обычное детское фэнтези, а совсем наоборот – скорее, постапокалипсис глазами наивного (пусть и немножко рогатого) ребенка. Продюсированием сериала занимались Сьюзан и Роберт Дауни.

«Локи»

Если не главная, то безусловно наиболее ожидаемая премьера июня - сольный сериал про самого обаятельного трикстера киновселенной Marvel в исполнении Тома Хиддлстона. Действие развернется сразу после окончания событий фильма «Мстители. Финал».





Локи создает альтернативную линию времени и попадает в руки сотрудников «Управления временными изменениями» – организации, существующей вне времени и пространства. Теперь скандинавскому богу-пройдохе предстоит сделать выбор: либо ответить за свои прегрешения по всей строгости закона, либо помочь УВИ разобраться с более сложными проблемами.

Напарником Локи в новых приключениях станет Оуэн Уилсон, сыгравший работника УВИ по имени Мобиус М. Мобиус. Очевидно также, что Marvel продолжают разработку концепции мультивселенной, путешествиям по которой будет посвящена новая фаза развития франшизы.

«РеспубликаСары»

Сара Купер (Стелла Бэйкер), школьная учительница из вымышленного маленького городка Грейлок, встает на пути корпорации, которая собирается сначала превратить ее родину в прииск по добыче редкого металла, а потом и вовсе стереть поселение с лица земли.

Ситуация осложняется тем, что на стороне противника – родной брат Сары, отношения с которым у нее, правда, никогда особенно не ладились. На ее стороне, в свою очередь, неравнодушные граждане и воспитанные ею в свободолюбивом духе школьники.

«Республикой Сары» занималась команда сериала «Элементарно», а также автор «500 дней лета» Марк Уэбб. Последнее обстоятельство вселяет некоторую надежду – прошлая продюсерская работа Уэбба «Почему женщины убивают» стала одним из лучших сериалов прошлого года и сейчас зашла на второй сезон.

Это позволяет надеяться, что «Республика» будет не просто эксплуатировать актуальные тренды (феминизм и экологию), но и сделает их чуть более понятными, человечными и увлекательными.

«В ритме жизни»

Восьмидесятые были замечательной эпохой – с точки зрения кинематографичности в том числе. Потенциал многих находок тех лет обретает новую жизнь сегодня, и на сей раз речь пойдет про аэробику.

Главная героиня сериала «В ритме жизни» – домохозяйка Шейла Рубин (Роуз Бирн), причем не отчаянная, а уже скорее отчаившаяся. Рутина заела, выхода не видно – до тех пор, пока она не открыла для себя аэробику.

Насладившись физкультурой в спандексе самостоятельно, Шейла берется превратить увлечение в бизнес – при помощи видеокассет, которые помнит каждый ребенок восьмидесятых.

«Секс/Жизнь»

Эксперименты Netflix с форматами и жанрами продолжаются – как, по всей видимости, и ностальгия по эротической продукции девяностых. Новый восьмисерийный сериал поставлен по роману Биби Истон «44 главы о четырех мужчинах». В центре повествования – мать двоих детей Билли Коннелли (Сара Шахи из отличного сериала «Жизнь как приговор»), которая страдает из-за того, что законный супруг отказывается обсуждать ее эротические фантазии.

Для того, чтобы как-то сублимировать, женщина начинает вести дневник, в котором реальные воспоминания о приключениях прошлого сопровождаются вдохновенным вымыслом. Однажды муж находит книжечку, и жизнь пары меняется навсегда.