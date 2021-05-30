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Безработица в Браславском районе выросла за месяц более чем в два раза
Источник материала: Партизан
За апрель количество официальных безработных в Браславском районе выросло сразу на 211%.
Количество безработных в Витебске выросло более чем в 2 раза
Кроме того, резкий рост безработицы за минувший месяц отмечен в Глубокском и Городокском районах — в 1,77 и 1,5 раза соответственно.
Впрочем, если брать официальный уровень безработицы, то все выглядит не так драматично, несмотря на негативную динамику. Во всех этих районах уровень безработицы составляет всего 0,2%.
Кроме упомянутых трех регионов в Витебской области в апреле количество безработных увеличилось в Новополоцке, а также Бешенковичском, Лиозненском, Оршанском, Ушачском, Чашникском, Шарковщинском и Шумилинском районах.
В остальных безработица либо сохранилась на прежнем уровне, либо сократилась. В частности в Докшицком районе безработных стало меньше на 25%, а в Сенненском — даже на 32%,
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За апрель количество официальных безработных в Браславском районе выросло сразу на 211%.
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