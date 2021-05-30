«Если здесь что-то вспыхнет…» Армия Беларуси проверила готовность ракетных войск

Белорусские власти как в лице самого Лукашенко, так и высокопоставленных чинов Министерства обороны в последнее время все чаще заявляют об исходящих угрозах со стороны стран НАТО и всего блока в целом.



Фото mil.by

При этом белорусская сторона прямо говорит, что готова симметрично ответить на эти угрозы, а в случае развязывания военного конфликта — нанести противнику неприемлемый ущерб.

«Мы — небольшая страна, но мы ответим адекватно. В мире есть подобные примеры. А прежде чем делать резкие необдуманные движения, вспомните, что Беларусь — это центр Европы. И если здесь что-то вспыхнет, это очередная мировая война», — заявил Александр Лукашенко в парламенте 26 мая.

Как раз в этот день завершилась внезапная проверка боевой готовности ракетных войск вооруженных сил (ВС) Беларуси.

К проверке были привлечены части и подразделения, вооруженные тактическими ракетными комплексами (ТРК) «Точка-У»; тяжелыми реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Ураган», «Смерч» и «Полонез». Всего задействовали до 100 единиц техники и свыше 500 военнослужащих.

После проведения соответствующей подготовки ракетные и реактивные части и подразделения выполнили ряд учебно-боевых задач на полигонах ВС, а завершающим этапом проверки стало проведение контрольных занятий по нанесению ракетных ударов.

«Бутылочное горлышко» между Польшей и Литвой — головная боль НАТО

Некоторые эксперты обращают внимание и на то обстоятельство, что проверка белорусских ТРК и РСЗО началась через день после старта военных учений НАТО «Весенний шторм» на территории Эстонии, которые продлятся до 5 июня. В них принимают участие около 7 тысяч военнослужащих из состава пехотных частей, авиации и флота США, Латвии, Польши, Италии, Франции, Дании и Великобритании.

Логично предположить, что белорусская проверка является асимметричным ответом на натовские учения, демонстрацией того, как армия Беларуси будет действовать в случае начала реальных боевых действий в нашем регионе.

Первостепенной задачей в таком случае станет, надо думать, блокирование так называемого Сувалкского коридора. Так западные политики и военные называют участок местности в районе границы между Польшей и Литвой, зажатый с севера Калининградской областью России, с юга — территорией Беларуси. Его ширина составляет 65-70 км.

Стратегическая важность Сувалкского коридора для всех определяется тем, что он является единственной сухопутной артерией, соединяющей три государства Балтии (Литву, Латвию и Эстонию) с остальными европейскими участниками НАТО. Через коридор проходят две узкие автодороги и железнодорожная ветка в одну колею.

Таким образом, Сувалкский коридор представляет собой этакое бутылочное горлышко, затрудняющее не только доставку войск и вооружений НАТО в страны Балтии, но и нормальное обеспечение их всеми ресурсами, необходимыми для нормальной жизнедеятельности, даже в мирное время.

В случае же возникновения военного конфликта с Москвой и Минском положение натовских контингентов в «балтийском мешке» и вовсе грозит стать катастрофическим, так как Россия и Беларусь имеют все возможности внезапными встречными ударами закупорить единственное транзитное пространство.

Именно такого развития событий больше всего опасаются в руководстве НАТО, концентрируя значительные силы и средства в Сувалкском коридоре. Однако белорусско-российским силам в случае конфликта нет необходимости лезть в тамошние болота.

По мнению ряда экспертов, прекратить там всякое движение возможно концентрированным огнем не только ракетных комплексов, но и тяжелых реактивных систем. Аналогичных тем, которые были задействованы в нынешней проверке ВС Беларуси.

«Точка», «Ураган» и «Смерч»: море огня

Каков же потенциал белорусской армии в этом плане? На сегодняшний день она имеет 24 ТРК «Точка» и 12 «Точка-У», состоящих на вооружении 465-й ракетной бригады.



ТРК «Точка-У». Фото mil.ru

ТРК 9К79 «Точка» (по западной классификации S-21 Scarab) оснащен одноступенчатой баллистической ракетой 9М79, имеющей дальность стрельбы от 15 до 70 км. При этом ракета управляется на всей траектории полета, круговое вероятное отклонение от цели (КВО) составляет 160 м. Боеприпас имеет неотделяемую боевую часть (БЧ), снаряженную 120 кг взрывчатого вещества.

ТРК 9М79-1 «Точка-У» является модификацией комплекса «Точка». Ракета обновленного комплекса — 9М721 имеет дальность стрельбы 120 км при реальном КВО 50 м. Боеприпас может нести БЧ нескольких типов. В том числе фугасную 9Н123Ф (площадь поражения 3 га) и кассетную 9Н123К из 50 суббоеприпасов (площадь поражения 7 га)

Как уже отмечалось, перекрыть Сувалкский коридор можно и при помощи тяжелых РСЗО.

После распада СССР ВС Беларуси достались 87 единиц 220-миллиметровых РСЗО 9К57 «Ураган». Сейчас осталось 72 единицы. Около половины систем находится на хранении из-за больших затрат на эксплуатацию и исчерпания ресурса шасси ЗиЛ-135ЛМ. Остальные состоят на вооружении 427-го реактивного артиллерийского полка и 1199-го смешанного артиллерийского полка.



РСЗО «Ураган». Фото autoreview.ru

Они предназначены для поражения живой силы, бронированной и легкобронированной техники, танковых и мотопехотных подразделений, разрушения командных пунктов, объектов военной инфраструктуры, дистанционной установки противопехотных и противотанковых минных полей в зонах боевых действий на удалении 10–35 км. Залп одной боевой машины (БМ) «Урагана» накрывает площадь более 42 га.

Артиллерийская часть БМ состоит из 16 трубчатых направляющих, размещенных на колесном шасси ЗиЛ-135ЛМ (8×8). Шасси оснащено двумя бензиновыми двигателями V8 ЗиЛ-375 суммарной мощностью 360 лошадиных сил. Транспортно-заряжающая машина (ТЗМ) имеет аналогичную колесную базу.

На выставке Milex-2019 в Минске была представлена модернизированная версия РСЗО 9К57 под обозначением «Ураган-М» в составе БМ 9П140МБ и ТЗМ 9Т452МБ. И БМ, и ТЗМ размещены на дизельном колесном шасси МАЗ-631705 (6×6). Меньший расход топлива (45 л на 100 км) позволяет на одной заправке проехать 1350 км. Новая БМ оснащена современной системой связи.

Улучшились и скоростные характеристики РСЗО: БМ на базе МАЗ-631705 способна разгоняться до 85 км/ч, в то время как ее предшественница на базе ЗИЛа — только до 65 км/ч. Еще одно достоинство модернизированной БМ — современная система связи.

Еще более могучей реактивной системой, которой также располагает белорусская армия, является РСЗО «Смерч», размещенная на шасси МАЗ-543М. Беларусь, наряду с Россией (имеет 100 единиц) и Украиной (75 единиц), обладает одним из крупнейших арсеналов этого оружия — 36 единиц.

300-миллиметровые реактивные снаряды (РС) системы, снабженные двигателями на смесевом твердом топливе, имеют длину 7,6 м и вес 800 кг. Вес БЧ составляет 280 кг. Она может быть моноблочной или кассетной.

Мощность залпа трех установок РСЗО «Смерч» по эффективности соответствует мощности огня двух бригад, оснащенных «Точками-У». Залп одной БМ (12 РС с кассетными БЧ) способен поразить цели на площади 672 тыс. кв.м.

Для повышения точности стрельбы РС «Смерча» стабилизируются в полете за счет вращательного движения вокруг продольной оси, которое придается в момент пуска и затем поддерживается лопастями раскрывающегося стабилизатора.

Помимо этого, в «Смерче» использована система управления полетом РС, корректирующая траекторию их движения. Управляющие сигналы вырабатываются автоматизированной системой «Виварий» и в виде радиокоманд передаются на каждый РС. Коррекция полета осуществляется газодинамическими рулями.

После прекращения работы двигателей РС продолжают полет уже по баллистической траектории. Как следствие, по точности стрельбы «Смерч» сравним с артиллерийскими орудиями, а по кучности в три раза превосходит их характеристики.

И вишенка на торте — «Полонез»

В Беларуси освоен восстановительный ремонт «Смерчей» и достаточно глубокая их модернизация. Разработаны автоматизированные системы управления огнем их частей и подразделений.

Однако значительный физический и моральный износ материальной части «Смерчей» ограничивает возможности их совершенствовать в соответствии с требованиями современной войны. Очевидно, это обстоятельство и подтолкнуло ВПК Беларуси к разработке РСЗО «Полонез».

22 августа 2016 года это комплекс был принят на вооружение 336-й реактивной артиллерийской бригады.



РСЗО «Полонез». Фото rbc.ru

Одна БМ «Полонеза» способна одновременно нанести точечный удар по восьми целям на дальности от 50 до 300 км, причем круговое вероятное отклонение от цели на максимальной дальности стрельбы не превышает 30 м. В каждую из восьми ракет БМ вводится индивидуальное полетное задание. Блок их управления оснащен инерциальной системой наведения, дополненной навигационным комплексом на основе системы ГЛОНАСС/GPS.

Боеприпас имеет малую отражающую поверхность, сверхзвуковую скорость и способность совершать противоракетный маневр на протяжении всего полета. Это позволяет с высокой степенью вероятности преодолевать современные системы ПРО.

Таким образом, можно утверждать, что управляемые ракеты «Полонеза», серийное производство которых освоено на Дзержинском заводе точной электромеханики, обладают боевыми свойствами, характерными для оперативно-тактических баллистических ракет с наклонным типом запуска.

Этот РСЗО размещается на базе автомобильного шасси МЗКТ-793000-300 производства Минского завода колесных тягачей, которое имеет дорожные габариты и колесную формулу 8×8.

Таким образом, можно сказать, что у белорусской армии имеются весомые средства, способные повлиять на развитие военно-политической ситуации в регионе, примыкающем к Балтийскому морю.

Вопрос в том, как руководство Беларуси распорядится имеющимися у него козырями в условиях растущего стремления России вовлечь союзницу в фарватер своей глобальной стратегии.