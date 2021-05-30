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Беларусь разгромно проиграла Швейцарии на ЧМ-2021 по хоккею

30.05.2021 19:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Национальная сборная Беларуси по хоккею потерпела крупное поражение от команды Швейцарии на чемпионате мира в Риге — 0:6 (0:2, 0:2, 0:2). Этот результат лишил белорусов даже теоретических шансов на выход в плей-офф.

Беларусь разгромно проиграла Швейцарии на ЧМ-2021 по хоккею
Фото hockey.by

Это был шестой матч белорусов на групповой стадии чемпионата мира и пятое поражение.

Команда Михаила Захарова проиграла также сборным Словакии — 2:5, Чехии — 2:3 (овертайм), Великобритании — 3:4 и Дании — 2:5.

Единственная победа была одержана над сборной Швеции — 1:0.

После шести матчей сборная Беларуси с 4 очками занимает последнее восьмое место в группе.

Заключительный матч на турнире белорусские хоккеисты сыграют 1 июня в 20:15 против команды России.

 

 

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Национальная сборная Беларуси по хоккею потерпела крупное поражение от команды Швейцарии на чемпионате мира в Риге — 0:6 (0:2, 0:2, 0:2). Этот результат лишил белорусов...
 
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