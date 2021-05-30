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0:6. Беларусь проиграла Швейцарии в ЧМ-2021

30.05.2021 19:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня сборная Беларуси по хоккею провела свою шестую встречу в рамках чемпионата мира. Команда встречалась со сборной Швейцарии. Одолеть соперников не удалось: белорусы проиграли всухую со счетом 0:6.

Первая шайба влетела в ворота белорусской сборной уже на 36-й секунде первого периода, под конец которого счет стал 2:0. Второй период тоже начался с быстрого гола в ворота белорусов (на 2-й его минуте). На 33-й минуте хоккеист Грегори Хофман довел счет до 4:0. В середине третьего периода счет был уже 0:5, а за две минуты до конца матча стал вдруг 0:6.

0:6. Беларусь проиграла Швейцарии в ЧМ-2021

Пока что у белорусов лишь одна победа в шести матчах. До сегодняшней игры команда проиграла Словакии (2:5), Чехии (2:3), Великобритании (3:4) и Дании (2:5). Встреча со Швецией закончилась победой белорусов, счет был 1:0.

Следующий матч белорусы проведут против России. Он состоится 1 июня. Это будет последний матч для сборной на нынешнем чемпионате: выйти в плей-офф после пяти поражений команда уже не может.

0:6. Беларусь проиграла Швейцарии в ЧМ-2021

Тем временем Канада обошла в своей группе сборную Италии со счетом 7:1.

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Сегодня сборная Беларуси по хоккею провела свою шестую встречу в рамках чемпионата мира. Команда встречалась со сборной Швейцарии. Одолеть соперников не удалось:...
 
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