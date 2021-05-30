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Елисеев: «Торг между Минском и Москвой продолжается»

30.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политолог – про хлеб без масла для белорусских властей.

Елисеев: «Торг между Минском и Москвой продолжается»

– Очередная закрытая встреча Лукашенко и Путина, как обычно, без публично известной повестки и заявлений по ее итогам, не изобилует подробностями, – пишет Андрей Елисеев. – Видимо, как это бывает, занавес на неделе приоткроет белорусский правитель на совещании, будь то на тему успехов в севе ярового рапса или борьбе с «экстремизмом».

Пока Кремль объявил лишь о двух конкретных итогах: перечисление второго транша ранее обещанного кредита до конца июня и расширение географии полетов «Белавиа» в российские города.

И то и другое – для белорусских властей не более чем приятные мелочи. Выступая в парламенте накануне поездки в Сочи, Лукашенко заявил, что основная задача встречи – ни больше ни меньше обсудить «как жить дальше, чтобы не обрушилась экономика».

И давно обещанный транш, который следует из соглашения декабря 2020 года, и замещение полетов в Барселону и Прагу условными Краснодаром и Грозным – подспорье для Минска не важное.

Показатели успешности встречи для Лукашенко – это определенность с поставками российской нефти на фоне свежих американских санкций и зеленый свет на использование Минском на свое усмотрение «остатка» кредита, выделенного на строительство АЭС.

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Ни о том, ни о другом пока ничего не слышно. Как и о прорыве с интеграционными дорожными картами и дальнейшем углублении военного сотрудничества.

То есть значимого финансового аванса от Кремля сочинская встреча не принесла, и торг по поводу большой пакетной договоренности между Минском и Москвой продолжается.

 
Теги: Минск
 
 
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Политолог – про хлеб без масла для белорусских властей.
 
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