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Елисеев: «Торг между Минском и Москвой продолжается»
30.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политолог – про хлеб без масла для белорусских властей.
– Очередная закрытая встреча Лукашенко и Путина, как обычно, без публично известной повестки и заявлений по ее итогам, не изобилует подробностями, –
Пока Кремль объявил лишь о двух конкретных итогах: перечисление второго транша ранее обещанного кредита до конца июня и расширение географии полетов «Белавиа» в российские города.
И то и другое – для белорусских властей не более чем приятные мелочи. Выступая в парламенте накануне поездки в Сочи, Лукашенко заявил, что основная задача встречи – ни больше ни меньше обсудить «как жить дальше, чтобы не обрушилась экономика».
И давно обещанный транш, который следует из соглашения декабря 2020 года, и замещение полетов в Барселону и Прагу условными Краснодаром и Грозным – подспорье для Минска не важное.
Показатели успешности встречи для Лукашенко – это определенность с поставками российской нефти на фоне свежих американских санкций и зеленый свет на использование Минском на свое усмотрение «остатка» кредита, выделенного на строительство АЭС.
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Ни о том, ни о другом пока ничего не слышно. Как и о прорыве с интеграционными дорожными картами и дальнейшем углублении военного сотрудничества.
То есть значимого финансового аванса от Кремля сочинская встреча не принесла, и торг по поводу большой пакетной договоренности между Минском и Москвой продолжается.
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Политолог – про хлеб без масла для белорусских властей.
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