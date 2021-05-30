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Археологи нашли самый старый в мире тату-набор. И это кости индейки

30.05.2021 19:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Археологи из штата Теннесси идентифицировали самые старые в мире инструменты для тату — ими оказались заточенные кости индейки, принадлежавшие коренным американцам. Этим артефактам от 3600 до 5500 лет.



Фото: «НОЖ»

Кости нашли ещё в 1985 году, но только сейчас учёные смогли изучить их на микроуровне. Выяснилось, что инструменты сохранили характерные повреждения на самых кончиках и износ вокруг них. Кроме того, там нашли частицы охры красного и черного цвета, пишет НОЖ.

Такие же следы оставались на контрольных образцах костей оленя, которыми ученые наносили экспериментальные татуировки на свиную кожу.



Рядом с костями индейки сохранились ракушки со следами охры — предполагается, что именно туда древние тату-мастера окунали свои инструменты.
 
 
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Археологи из штата Теннесси идентифицировали самые старые в мире инструменты для тату — ими оказались заточенные кости индейки, принадлежавшие коренным...
 
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