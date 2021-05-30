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Главный редактор Hrodna.life Алексей Шота отпущен из РОВД
Источник материала: Навiны
Задержанный в Гродно главный редактор местного портала Hrodna.life Алексей Шота отпущен на свободу из Ленинского РОВД, его ожидает суд.
По информации сайта, в РОВД к нему относились «хорошо, с уважением», однако полчаса до дачи пояснений Шота провел в камере с бомжем.
Шота был
Во время осмотра дома у Шоты забрали ноутбук, телефон, три старых жестких диска, красно-белый зонтик.
По
По ст. 19.11 КоАП Шоте грозит штраф до 500 базовых величин.
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Задержанный в Гродно главный редактор местного портала Hrodna.life Алексей Шота отпущен на свободу из Ленинского РОВД, его ожидает суд.
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