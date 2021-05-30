Главный редактор Hrodna.life Алексей Шота отпущен из РОВД

Задержанный в Гродно главный редактор местного портала Hrodna.life Алексей Шота отпущен на свободу из Ленинского РОВД, его ожидает суд.





По информации сайта, в РОВД к нему относились «хорошо, с уважением», однако полчаса до дачи пояснений Шота провел в камере с бомжем.

Шота был задержан примерно в 13:45 возле своего дома, отпущен в 15:40.

Во время осмотра дома у Шоты забрали ноутбук, телефон, три старых жестких диска, красно-белый зонтик.

По утверждению милиции, в ходе мониторинга интернета сотрудниками Ленинского РОВД Гродно выявлен факт размещения сайтом Hrodna life информационной продукции, признанной экстремистской.

По ст. 19.11 КоАП Шоте грозит штраф до 500 базовых величин.