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Главный редактор Hrodna.life Алексей Шота отпущен из РОВД

30.05.2021 19:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Задержанный в Гродно главный редактор местного портала Hrodna.life Алексей Шота отпущен на свободу из Ленинского РОВД, его ожидает суд.

Главный редактор Hrodna.life Алексей Шота отпущен из РОВД

По информации сайта, в РОВД к нему относились «хорошо, с уважением», однако полчаса до дачи пояснений Шота провел в камере с бомжем.

Шота был задержан примерно в 13:45 возле своего дома, отпущен в 15:40.

Во время осмотра дома у Шоты забрали ноутбук, телефон, три старых жестких диска, красно-белый зонтик.

По утверждению милиции, в ходе мониторинга интернета сотрудниками Ленинского РОВД Гродно выявлен факт размещения сайтом Hrodna life информационной продукции, признанной экстремистской.

По ст. 19.11 КоАП Шоте грозит штраф до 500 базовых величин.

 
Теги: Гродно
 
 
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Задержанный в Гродно главный редактор местного портала Hrodna.life Алексей Шота отпущен на свободу из Ленинского РОВД, его ожидает суд.
 
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