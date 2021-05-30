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Мужчина стреляет с балкона в Екатеринбурге. Есть раненые
Источник материала: Onliner
Сегодня вечером в Екатеринбурге мужчина открыл огонь по прохожим с балкона своей квартиры,
Телеграм-канал Baza
На место выбыли бойцы СОБР. По настоящее время мужчина продолжает вести стрельбу.
(будет дополнено)
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Сегодня вечером в Екатеринбурге мужчина открыл огонь по прохожим с балкона своей квартиры, сообщает агентство ТАСС. Инцидент произошел в микрорайоне Химмаш на...
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