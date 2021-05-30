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Мужчина стреляет с балкона в Екатеринбурге. Есть раненые

30.05.2021 19:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня вечером в Екатеринбурге мужчина открыл огонь по прохожим с балкона своей квартиры, сообщает агентство ТАСС. Инцидент произошел в микрорайоне Химмаш на улице Бородина. 

Телеграм-канал Baza передает, что стрелок — бывший сотрудник МВД. Предположительно, он ведет огонь из карабина «Сайга» (по информации Ural Mash, из «Вепря»). Ранено два человека: сотрудник «Росгвардии» и девочка. У ребенка огнестрельное ранение живота.

На место выбыли бойцы СОБР. По настоящее время мужчина продолжает вести стрельбу.

(будет дополнено)

 
 
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Сегодня вечером в Екатеринбурге мужчина открыл огонь по прохожим с балкона своей квартиры, сообщает агентство ТАСС. Инцидент произошел в микрорайоне Химмаш на...
 
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