Мужчина стреляет с балкона в Екатеринбурге. Есть раненые

Источник материала: Onliner

Сегодня вечером в Екатеринбурге мужчина открыл огонь по прохожим с балкона своей квартиры, сообщает агентство ТАСС. Инцидент произошел в микрорайоне Химмаш на улице Бородина.

Телеграм-канал Baza передает , что стрелок — бывший сотрудник МВД. Предположительно, он ведет огонь из карабина «Сайга» (по информации Ural Mash, из «Вепря»). Ранено два человека: сотрудник «Росгвардии» и девочка. У ребенка огнестрельное ранение живота.

На место выбыли бойцы СОБР. По настоящее время мужчина продолжает вести стрельбу.

(будет дополнено)