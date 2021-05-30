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«Какая боль, какая боль». Швейцария обыграла сборную Беларуси – 6:0
30.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
На Чемпионате мира по хоккею, который проходит в Латвии, команда Михаила Захаров всухую проиграла швейцарцам.
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На Чемпионате мира по хоккею, который проходит в Латвии, команда Михаила Захаров всухую проиграла швейцарцам.
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