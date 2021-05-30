Песков: Лукашенко, как и любой гражданин Беларуси, чувствует себя в России как дома

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко искупался в Черном море . Погода при этом была облачной, а температура воды освежающей, всего около +16 градусов, передает «МИР 24».

Александр Лукашенко вместе с Владимиром Путиным накануне также совершили морскую прогулку на яхте . Общение и отдых двух лидеров в Сочи продлились больше одного дня. Это, по словам пресс-секретаря российского лидера, не стало необычным.

Дмитрий Песков подчеркнул, что любой гражданин Беларуси на самом деле чувствует себя в России как дома: он может свободно приезжать, уезжать, ночевать, так же, как и российские граждане.