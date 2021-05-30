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Песков: Лукашенко, как и любой гражданин Беларуси, чувствует себя в России как дома
30.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси
Дмитрий Песков подчеркнул, что любой гражданин Беларуси на самом деле чувствует себя в России как дома: он может свободно приезжать, уезжать, ночевать, так же, как и российские граждане.
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Общение и отдых лидеров России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи продлилось больше одного дня.
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