Мужская и женская сборные Беларуси по волейболу удачно стартовали в Золотой Евролиге

Источник материала: ОНТ

Мужская и женская сборные Беларуси удачно стартовали в Золотой Евролиге – престижном турнире среди национальных команд.

Наши девушки в Чехии были сильнее волейболисток Венгрии – 3:1. Лучшей в составе белорусок команды стала Анна Климец, набравшая 24 очка.

30 мая подопечным Дениса Матвеева предстоит сыграть с соперницами из Хорватии (начало в 17:00), а завтра с командой Чехии. Со 2 по 4 июня пройдут матчи второго круга группового раунда.

Удачно сложился первый поединок и для наших волейболистов. Дома коллектив Виктора Бекши победил команду Чехии – 3:1. Лучшим бомбардиром среди белорусов стал Владислав Давыскиба – 19 очков. 30 мая в Минске наша сборная сыграет с Турцией, а 31 мая – с Португалией.

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