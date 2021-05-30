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Женская сборная Беларуси по баскетболу «три на три» вышла в четвертьфинал отборочного турнира на Олимпийские игры в Токио

30.05.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женская сборная Беларуси по баскетболу «три на три» вышла в четвертьфинал отборочного турнира на Олимпийские игры в Токио

Женская сборная Беларуси по баскетболу «три на три» вышла в четвертьфинал отборочного турнира на Олимпийские игры в Токио.

Наша команда заняла второе место в предварительной группе, в решающем поединке обыграв соперниц из Эстонии – 21:13. До этого белоруски разгромили команду Шри-Ланки со счётом 22:4, а также проиграли сборным Венгрии и Нидерландов. Несколько минут назад начался четвертьфинальный поединок, где наши баскетболистки играют с командой США. Путёвки на Игры в Токио получат три лучшие сборные турнира.

 

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Женская сборная Беларуси по баскетболу «три на три» вышла в четвертьфинал отборочного турнира на Олимпийские игры в Токио. Наша команда заняла второе место в...
 
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