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Женская сборная Беларуси по баскетболу «три на три» вышла в четвертьфинал отборочного турнира на Олимпийские игры в Токио
Источник материала: ОНТ
Женская сборная Беларуси по баскетболу «три на три» вышла в четвертьфинал отборочного турнира на Олимпийские игры в Токио.
Наша команда заняла второе место в предварительной группе, в решающем поединке обыграв соперниц из Эстонии – 21:13. До этого белоруски разгромили команду Шри-Ланки со счётом 22:4, а также проиграли сборным Венгрии и Нидерландов. Несколько минут назад начался четвертьфинальный поединок, где наши баскетболистки играют с командой США. Путёвки на Игры в Токио получат три лучшие сборные турнира.
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Женская сборная Беларуси по баскетболу «три на три» вышла в четвертьфинал отборочного турнира на Олимпийские игры в Токио
Женская сборная Беларуси по баскетболу «три на три» вышла в четвертьфинал отборочного турнира на Олимпийские игры в Токио. Наша команда заняла второе место в...
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