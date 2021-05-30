На «Беларуськалии» смертельно травмирован рабочий

Источник материала: ОНТ

30 мая на «Беларуськалие» был смертельно травмирован рабочий. Об этом информирует БЕЛТА.

Трагедия произошла 30 мая на руднике 3РУ, в смену с 6:47 смертельно травмирован был бригадир лавы 9в-3 ПГУ-9 Эгипте Анатолий Эвальдович 1966 года рождения.

Комиссия начало расследование обстоятельств и причин произошедшего.

Фото: БЕЛТА

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