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На «Беларуськалии» смертельно травмирован рабочий
Источник материала: ОНТ
30 мая на «Беларуськалие» был смертельно травмирован рабочий. Об этом
Трагедия произошла 30 мая на руднике 3РУ, в смену с 6:47 смертельно травмирован был бригадир лавы 9в-3 ПГУ-9 Эгипте Анатолий Эвальдович 1966 года рождения.
Комиссия начало расследование обстоятельств и причин произошедшего.
Фото: БЕЛТА
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30 мая на «Беларуськалие» был смертельно травмирован рабочий. Об этом информирует БЕЛТА. Трагедия произошла 30 мая на руднике 3РУ, в смену с 6:47 смертельно...
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