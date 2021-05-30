Лондонский «Челси» – победитель футбольной Лиги чемпионов

Источник материала: ОНТ

Лондонский «Челси» стал победителем футбольной Лиги чемпионов. В Порту на стадионе «Драгау» команда Томаса Тухеля одолела «Манчестер Сити».

Поединок завершился с минимальным счетом – 1:0. Единственный мяч на 42-й минуте встречи забил немецкий полузащитник Кай Хаверц. Для «Челси» это вторая победа в Лиге чемпионов: ранее лондонцы становились обладателями главного клубного трофея Европы в 2012-м году. «Манчестер Сити» сыграл в финале турнира впервые.

Отметим, что лучшим бомбардиром нынешнего сезона Лиги чемпионов стал норвежский форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн, забивший 10 мячей.

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