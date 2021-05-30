Протесты в Колумбии продолжаются: в 10 департаментов страны направлена армия

Источник материала: ОНТ

Снова жёсткие столкновения протестующих с полицией происходят в Колумбии. Вандализм и грабежи. Чтобы восстановить порядок, в десять департаментов страны направлена армия.





Дополнительные войска стянуты в город Кали, где накануне при столкновениях погибли не меньше 13 человек. Солдаты будут патрулировать улицы, расчищать заблокированные дороги.

Беспорядки в Колумбии не утихают месяц. Все началось с противостояния налоговой реформе, сейчас это просто уличные разборки. В которых, по данным правозащитников, погибло 63 человека. Пострадавших больше двух тысяч. К маршам присоединяются многочисленные радикалы. Они занимаются вандализмом и нападают на полицию. Протестующие, в свою очередь, возмущены жестокостью правоохранителей и требуют свободы демонстраций.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram