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Протесты в Колумбии продолжаются: в 10 департаментов страны направлена армия

30.05.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Протесты в Колумбии продолжаются: в 10 департаментов страны направлена армия

Снова жёсткие столкновения протестующих с полицией происходят в Колумбии. Вандализм и грабежи. Чтобы восстановить порядок, в десять департаментов страны направлена армия. 


Дополнительные войска стянуты в город Кали, где накануне при столкновениях погибли не меньше 13 человек. Солдаты будут патрулировать улицы, расчищать заблокированные дороги.

Беспорядки в Колумбии не утихают месяц. Все началось с противостояния налоговой реформе, сейчас это просто уличные разборки. В которых, по данным правозащитников, погибло 63 человека. Пострадавших больше двух тысяч. К маршам присоединяются многочисленные радикалы. Они занимаются вандализмом и нападают на полицию. Протестующие, в свою очередь, возмущены жестокостью правоохранителей и требуют свободы демонстраций.

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Снова жёсткие столкновения протестующих с полицией происходят в Колумбии. Вандализм и грабежи. Чтобы восстановить порядок, в десять департаментов страны...
 
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