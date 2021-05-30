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10 фото самых жутких морских обитателей. До дрожи!
Источник материала: ОНТ
Солнце, море, пляж...Что может быть лучше? Но вы когда-нибудь задумывались, что скрывают в себе глубины морских вод? Представляем вашему вниманию 10 самых жутких обитателей подводного мира.
Саблезубая рыба
Чудовищно маленькие и опасные рыбы обитают на глубине около 5 км. Длина этой рыбы около 15 см. Но добычу они могут проглотить, превышающую их размер в 2-3 раза.
Удильщики
Ужасающий вид удильщиков не мешает им оставаться в морских глубинах почти незаметными.
Акула-домовой
Этому виду более 125 миллионов лет.
Плащеносная акула
Ее место обитания – Атлантический и Тихий океан. Акула очень редкая, поэтому шанс ее встретить крайне мал.
Гигантский кальмар
Является одними из самых больших живых существ в мире. Его размер может достигать 14 метров.
Рыба-топорик
Название милое, а вот внешность не очень. Ее можно встретить во всех океанах на глубине от 180 до 1500 метров.
Краб йети
Свое название получил за ворсинки, напоминающие мех.
Японский краб-паук
Только представьте, его ноги могут достигать 3 метров в длину.
Минога
Древний обитатель морских глубин.
Алепизавр
Его место обитания - океаны. Достигает 8 кг, удочкой такую рыбу выловить невозможно, так как алепизавр отличается умом. Но в сети в редких случаях рыбаки могут поймать его.
Надеемся, вы забудете об этих морских обитателях, когда будете беззаботно плавать в водных просторах. Или нет?
По материалам сайтов
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Солнце, море, пляж...Что может быть лучше? Но вы когда-нибудь задумывались, что скрывают в себе глубины морских вод? Представляем вашему вниманию 10 самых жутких...
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