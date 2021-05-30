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10 фото самых жутких морских обитателей. До дрожи!

30.05.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

10 фото самых жутких морских обитателей. До дрожи!

Солнце, море, пляж...Что может быть лучше? Но вы когда-нибудь задумывались, что скрывают в себе глубины морских вод? Представляем вашему вниманию 10 самых жутких обитателей подводного мира.

 

Саблезубая рыба


Фото: kipmu.ru

Чудовищно маленькие и опасные рыбы обитают на глубине около 5 км. Длина этой рыбы около 15 см. Но добычу они могут проглотить, превышающую их размер в 2-3 раза.

Удильщики


Фото: pikabu.ru

Ужасающий вид удильщиков не мешает им оставаться в морских глубинах почти незаметными. 

Акула-домовой


Фото: fullpicture.ru

Этому виду более 125 миллионов лет.

Плащеносная акула


Фото: vladtime.ru

Ее место обитания – Атлантический и Тихий океан. Акула очень редкая, поэтому шанс ее встретить крайне мал. 

Гигантский кальмар


Фото: animalzoom.ru

Является одними из самых больших живых существ в мире. Его размер может достигать 14 метров. 

Рыба-топорик


Фото: ex-hort.ru

Название милое, а вот внешность не очень. Ее можно встретить во всех океанах на глубине от 180 до 1500 метров. 

Краб йети


Фото: myplanet-ua.com

Свое название получил за ворсинки, напоминающие мех. 

Японский краб-паук


Фото: zen.yandex.ru

Только представьте, его ноги могут достигать 3 метров в длину. 

Минога


Фото: faunazoo.ru

Древний обитатель морских глубин. 

Алепизавр


Фото: pikabu.ru

Его место обитания - океаны. Достигает 8 кг, удочкой такую рыбу выловить невозможно, так как алепизавр отличается умом. Но в сети в редких случаях рыбаки могут поймать его. 

 

Надеемся, вы забудете об этих морских обитателях, когда будете беззаботно плавать в водных просторах. Или нет?

 

По материалам сайтов fullpicture.ru, kipmu.ru

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Солнце, море, пляж...Что может быть лучше? Но вы когда-нибудь задумывались, что скрывают в себе глубины морских вод? Представляем вашему вниманию 10 самых жутких...
 
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