10 фото самых жутких морских обитателей. До дрожи!

Источник материала: ОНТ

Солнце, море, пляж...Что может быть лучше? Но вы когда-нибудь задумывались, что скрывают в себе глубины морских вод? Представляем вашему вниманию 10 самых жутких обитателей подводного мира.

Саблезубая рыба



Фото: kipmu.ru

Чудовищно маленькие и опасные рыбы обитают на глубине около 5 км. Длина этой рыбы около 15 см. Но добычу они могут проглотить, превышающую их размер в 2-3 раза.

Удильщики



Фото: pikabu.ru

Ужасающий вид удильщиков не мешает им оставаться в морских глубинах почти незаметными.

Акула-домовой



Фото: fullpicture.ru

Этому виду более 125 миллионов лет.

Плащеносная акула



Фото: vladtime.ru

Ее место обитания – Атлантический и Тихий океан. Акула очень редкая, поэтому шанс ее встретить крайне мал.

Гигантский кальмар



Фото: animalzoom.ru

Является одними из самых больших живых существ в мире. Его размер может достигать 14 метров.

Рыба-топорик



Фото: ex-hort.ru

Название милое, а вот внешность не очень. Ее можно встретить во всех океанах на глубине от 180 до 1500 метров.

Краб йети



Фото: myplanet-ua.com

Свое название получил за ворсинки, напоминающие мех.

Японский краб-паук



Фото: zen.yandex.ru

Только представьте, его ноги могут достигать 3 метров в длину.

Минога



Фото: faunazoo.ru

Древний обитатель морских глубин.

Алепизавр



Фото: pikabu.ru

Его место обитания - океаны. Достигает 8 кг, удочкой такую рыбу выловить невозможно, так как алепизавр отличается умом. Но в сети в редких случаях рыбаки могут поймать его.

Надеемся, вы забудете об этих морских обитателях, когда будете беззаботно плавать в водных просторах. Или нет?

По материалам сайтов fullpicture.ru , kipmu.ru

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