В Беларуси отгремели «последние звонки». Куда бывшие ученики пойдут дальше?

Источник материала: ОНТ

Завершение школьного и университетского учебного года. Накануне по стране отгремели «последние звонки», абитуриенты готовятся поступать, а вот студенты – работать.





Трудиться на каникулах будут в разных сферах – это не только сельское хозяйство и строительство. Экологи и врачи могут поработать в профильных центрах, будущие педагоги – набираться опыта в детских оздоровительных базах. Только в Витебской области создано 250 студенческих отрядов, общей численностью около пяти тысяч человек.

В этом году впервые около 500 белорусских студентов будут участвовать в реконструкции автомагистрали М1 на территории России. А всего в стране будет трудоустроено около 25 тысяч человек.

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