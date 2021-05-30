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В Беларуси отгремели «последние звонки». Куда бывшие ученики пойдут дальше?

30.05.2021 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Беларуси отгремели «последние звонки». Куда бывшие ученики пойдут дальше?

Завершение школьного и университетского учебного года. Накануне по стране отгремели «последние звонки», абитуриенты готовятся поступать, а вот студенты – работать.


Трудиться на каникулах будут в разных сферах – это не только сельское хозяйство и строительство. Экологи и врачи могут поработать в профильных центрах, будущие педагоги – набираться опыта в детских оздоровительных базах. Только в Витебской области создано 250 студенческих отрядов, общей численностью около пяти тысяч человек. 

В этом году впервые около 500 белорусских студентов будут участвовать в реконструкции автомагистрали М1 на территории России. А всего в стране будет трудоустроено около 25 тысяч человек. 

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Завершение школьного и университетского учебного года. Накануне по стране отгремели «последние звонки», абитуриенты готовятся поступать, а вот студенты –...
 
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