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На "Беларуськалии" смертельно травмирован шахтер

30.05.2021 20:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На ОАО "Беларуськалий" в воскресенье смертельно травмирован шахтер, сообщила пресс-служба предприятия.


"На руднике 3РУ в смену с 6:47 смертельно травмирован бригадир лавы 9в-3  ПГУ-9 Эгипте Анатолий Эвальдович 1966 года рождения", - говорится в сообщении.

Комиссия расследует обстоятельства и причины произошедшего несчастного случая.

Ранее информация о трагедии появилась в соцсетях.
 
 
 
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На ОАО "Беларуськалий" в воскресенье смертельно травмирован шахтер, сообщила пресс-служба предприятия.
 
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