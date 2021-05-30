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Фотофакт. На финале Лиги чемпионов сын Румаса появился с флагом баннером с национальным орнаментом

30.05.2021 20:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На финале Лиги чемпионов Манчестер Сити - « Челси «(0:1) в кадр попал стилизованный флаг с символикой»Челси». Tribuna.com узнала, что такой флаг держал старший сын экс-премьера Сергея Румаса Валерий. Он давний фанат лондонского клуба..




Позже Валерий Румас прокомментировал Tut.by свое появление на финальном матче Лиги чемпионов с баннером:

«Был на финальном матче Лиги чемпионов с друзьями. Развернули официальный баннер фан-клуба, которому, кстати, уже много лет. Бояться, что меня сфотографируют и где-то опубликуют, не хотелось бы. Это же орнамент, исторический символ страны. Точно не повод для споров.

А то, что привлекло внимание — хорошо. Позитивные эмоции сейчас на вес золота, хорошо, что именно орнамент в связке с футболом их вызвали!»
 
 
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На финале Лиги чемпионов Манчестер Сити - « Челси «(0:1) в кадр попал стилизованный флаг с символикой»Челси». Tribuna.com узнала, что такой флаг держал старший сын...
 
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