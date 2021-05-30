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Фотофакт. Александр Лукашенко искупался в Черном море. Температура +16

30.05.2021 20:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко во время визита в Сочи все же искупался в море. Температура воды в тот момент не превышала 16 градусов.




Александр Лукашенко во время визита в Сочи все же искупался в море – кадры опубликовала пресс-служба президента Белоруссии. Пишут, что температура воды у сочинского побережья в тот момент не превышала 16 градусов.

Искупаться в Черном море белорусскому лидеру предложил накануне Владимир Путин во время прогулки на яхте, передает телеканал "Россия 24". Президент сказал, что море "становится все теплее и теплее", и пошутил, что купание может поспособствовать "достижению результатов встречи".
 
 
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Александр Лукашенко во время визита в Сочи все же искупался в море. Температура воды в тот момент не превышала 16 градусов.
 
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