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Песков о чемодане Лукашенко: "Ничего особенного там нет"
Источник материала: Партизан
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в папке с документами по инциденту с самолетом Raynair, которую на встречу с Владимиром Путиным в Сочи привез Александр Лукашенко "ничего особенного там нет".
"Нет, поподробнее узнать нельзя (...) Ничего особенного там нет. Белорусская сторона предоставила всю информацию", - сказал Песков, отвечая на вопрос о содержимом папки. Его цитирует
При этом он не исключил, если будут какие-то дополнительные вопросы, то, по всей видимости, Минск будет готов предоставить и другие данные.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в папке с документами по инциденту с самолетом Raynair, которую на встречу с Владимиром Путиным в Сочи привез...
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