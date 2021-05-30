|
Захаров обвинил Ника Бэйлена в привозе половины шайб на ЧМ-2021
Источник материала: UDF
Ник Бэйлен
– Иностранцы? У кого-то травма, кто-то проиграл свои микроматчи. Бэйлен получил восемь голов из 16 на турнире. Нельзя так играть. Где тонко, там и рвется. Не попали в состав, вот и все, — приводит слова тренера Чемпионат.
Всего сборная Беларуси пропустила 23 шайбы на турнире.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего сборная Беларуси пропустила 23 шайбы на турнире.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)