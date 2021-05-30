Источник материала: UDF



Карикатура: Радио Свобода

Убийство Романа Бондаренко

Фото: nn.by

«Поэтому потерпите немножко, пройдут выходные — мы вам доложим и по одному, и по второму вопросу».

Уголовный срок Катерины Борисевич

Фото: tut.by

Дело TUT.BY

Фото: tass.ru

Cмерть Витольда Ашурка

Фото: Facebook

Жестокие приговоры выступивший против власти

Иллюстративное фото

Почему Лукашенко молчит?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко начал избегать неприятных тем. 5 примеров его странного молчания После президентских выборов 9 августа 2020 года Лукашенко все чаще избегает неприятных ему тем.

На протяжении почти всего своего периода президентствавыделялся тем, что не боялся высказываться по самым неприятным для него темам. Причем делал он это довольно оперативно.В последние годы задавать острые вопросы руководителю страны поручали приближенным журналистам из президентского пула: но главное, что они звучали. Лукашенко не боялся давать комментарии, во-первых, демонстрируя, что скрывать ему нечего, а во-вторых, чтобы навязать свою точку зрения белорусским гражданам.Но после президентских выборов 9 августа прошлого года руководитель страны все чаще избегает важных, но неприятных ему тем.приводит несколько примеров.Молодой минчанин скончался в больнице 12 ноября после нанесенных ему неизвестными тяжелых травм. Виновных в его гибели не наказали до сих пор.Хотя в ноябре, после слива аудиозаписей с разговорами, руководитель страны заявил, что подробности будут озвучены на следующей неделе:С тех пор Лукашенко избегает высказываться на тему гибелиКстати, сразу после смерти Бондаренко руководитель Беларуси принимал пропагандистов из постсоветских стран и заявил им, что тот «был пьяным».Однако с помощью медицинского документа было доказано, что это не соответствует действительности. За его публикацию власти решили отомстить журналистке портала TUT.BY, которая за «разглашение врачебной тайны» был осуждена на полгода.Вопиющий и резонансный случай остался без комментариев Лукашенко. Как и то, почему он заявил, что Бондаренко был пьян.18 мая Мининформ заблокировал доступ к крупнейшему порталу страны, который читали миллионы белорусов, а Департамент финансовых расследований задержал ряд сотрудников портала, выставив обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.Скандал широко обсуждали не только внутри Беларуси, но и за ее пределами. Но Лукашенко публично этого делать не стал.О смерти политзаключенногостало известно вечером 21 мая. Почти сразу заговорили о возможном убийстве 50-летнего активиста, который на проблемы с сердцем раньше не жаловался.Через несколько дней Следственный комитет опубликовал смонтированное видео из колонии в Шклове. Официальная версия: накануне смерти Ашурок «упал» и получил телесные повреждения. Якобы разбив голову, жалоб на состояние здоровья он не высказывал и отказался от госпитализации.После публикации видео появились новые вопросы: почему осужденный был настолько слаб, что упал головой вниз? Почему ему не оказали медицинской помощи?В прежние годы Лукашенко сказал бы по этому поводу немало слов, но теперь просто хранит молчание по резонансному случаю.Беларусь захлестнула волна массовых политических репрессий, которых в Европе не видели с 70-х. Мало того, что безоружных людей, выступивших против власти, приговаривают к уголовным срокам, поражает жестокость решений суда.Гражданка Швейцарииполучила два с половиной года колонии за снятую с омоновца балаклаву, активист Павел Северинец – 7 лет по обвинению в «организации беспорядков», фигурантам «дела студентов» грозит по 3 года.Откуда такая жестокость? Лукашенко не комментирует.Почему руководитель страны хранит молчание, когда страна и мир обсуждают резонансные темы, вполне можно догадаться. При комментировании любого из названных вопросов Лукашенко выставит себя в неприглядном свете. Информацию о произошедшем не скрыть, а брать ответственность за происходящее он явно не хочет.Убеждать окружающих в правильности своих действий тем более не получается. Взять недавнюю историю с принудительной посадкой самолета Ryanair: Лукашенко два дня хранил молчание и, возможно, молчал бы и дальше, но на дыбы встал уже весь Евросоюз.Самыми необычными теперь выглядят высказывания руководителя страны на тему развития сельского хозяйства и прочих подобных вопросов: Лукашенко словно пытается вернуться в прошлое, когда бОльших проблем в стране не было.