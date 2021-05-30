КамАЗ собирается составить конкуренцию БелАЗу в высшем сегменте грузоподъемности

Источник материала: Onliner

КамАЗ собирается строить аналоги 220-тонных БелАЗов? Верится в это с трудом, но подобные намерения автомобильный завод из Набережных Челнов озвучил. У проекта уже есть имя — «Юпитер». И для его реализации из госбюждета РФ уже выделено 400 млн российских рублей (около $5,5 млн).

Недавно мы рассказывали про 65-тонный самосвал КамАЗ-65807 , призванный конкурировать с самосвалами начальной линейки. Но, оказывается, амбиции у российского производителя распространяются куда шире. Заявлено, что будут созданы четыре специализированные карьерные машины различной грузоподъемности: 30, 90, 125 и 220 т. При этом все сверхтяжелые грузовики КамАЗ проектируются как с традиционной кабиной, так и в беспилотном варианте.

Многие технические специалисты (не удивительно) расценивают подобные заявления не иначе как авантюру. Даже для постройки единичного прототипа необходим специальный цех, отличающийся от стандартных, а уж для серийного производства подобной техники инвестиций потребуется во много раз больше, чем выделено из бюджета. Плюс при проектировании нужно учитывать огромное количество нюансов, знания о которых накапливаются десятилетиями. Однако объявлено, что прототип самого большого КамАЗа грузоподъемностью 220 т планируется продемонстрировать уже в 2023 году.