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КамАЗ собирается составить конкуренцию БелАЗу в высшем сегменте грузоподъемности
Источник материала: Onliner
КамАЗ собирается строить аналоги 220-тонных БелАЗов? Верится в это с трудом, но подобные намерения автомобильный завод из Набережных Челнов озвучил. У проекта уже есть имя — «Юпитер». И для его реализации из госбюждета РФ уже выделено 400 млн российских рублей (около $5,5 млн).
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Многие технические специалисты (не удивительно) расценивают подобные заявления не иначе как авантюру. Даже для постройки единичного прототипа необходим специальный цех, отличающийся от стандартных, а уж для серийного производства подобной техники инвестиций потребуется во много раз больше, чем выделено из бюджета. Плюс при проектировании нужно учитывать огромное количество нюансов, знания о которых накапливаются десятилетиями. Однако объявлено, что прототип самого большого КамАЗа грузоподъемностью 220 т планируется продемонстрировать уже в 2023 году.
лопата штыковая остроконечная, сталь, 0.9 кг
лопата штыковая прямая, сталь, 1.05 кг
лопата совковая (шуфель), сталь, 1.4 кг
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КамАЗ собирается строить аналоги 220-тонных БелАЗов? Верится в это с трудом, но подобные намерения автомобильный завод из Набережных Челнов озвучил. У проекта уже...
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