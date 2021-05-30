Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

«Ночью и утром 31 мая (понедельник) по северу республики местами на почве ожидаются заморозки до 0..-2°С», - сообщили синоптики.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Заморозки ожидаются ночью 31 мая в Беларуси Ветер северный умеренный, днем порывистый.

Ранее сообщалось, что 31 мая ночью по юго-востоку, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах грозы. Ветер северный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью до+10°С, днем +9..+16°С.