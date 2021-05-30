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Заморозки ожидаются ночью 31 мая в Беларуси

30.05.2021 21:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Заморозки ожидаются ночью 31 мая в Беларуси
Иллюстративное фото
Заморозки до -2 градусов ожидаются в Беларуси ночью и утром 31 мая, сообщили в Белгидромете.

«Ночью и утром 31 мая (понедельник) по северу республики местами на почве ожидаются заморозки до 0..-2°С», - сообщили синоптики.


Ранее сообщалось, что 31 мая ночью по юго-востоку, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах грозы. Ветер северный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью до+10°С, днем +9..+16°С.
 
 
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Ветер северный умеренный, днем порывистый.
 
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