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Песков о чемодане Лукашенко: «Ничего особенного там нет
Источник материала: UDF
Дмитрий Песков
«Нет, поподробнее узнать нельзя (...) Ничего особенного там нет. Белорусская сторона предоставила всю информацию», - сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о содержимом папки. Его цитирует
При этом он не исключил, если будут какие-то дополнительные вопросы, то, по всей видимости, Минск будет готов предоставить и другие данные.
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Его цитирует Интерфакс-Запад.
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