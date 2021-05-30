ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Песков о чемодане Лукашенко: «Ничего особенного там нет

30.05.2021 21:19 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Песков о чемодане Лукашенко: «Ничего особенного там нет
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в папке с документами по инциденту с самолетом Raynair, которую на встречу с Владимиром Путиным в Сочи привез Александр Лукашенко «ничего особенного там нет».

«Нет, поподробнее узнать нельзя (...) Ничего особенного там нет. Белорусская сторона предоставила всю информацию», - сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о содержимом папки. Его цитирует Интерфакс-Запад.


При этом он не исключил, если будут какие-то дополнительные вопросы, то, по всей видимости, Минск будет готов предоставить и другие данные.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Захаров обвинил Ника Бэйлена в привозе половины шайб на ЧМ-2021
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by