Беларусь надеется получить переговоры пилотов Ryanair с аэропортом Вильнюса

Источник материала: Onliner

В эфире канала СТВ вышло интервью с директором департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникации Беларуси Артемом Сикорским. По его словам, «фактически на протяжении всего прохода через воздушное пространство он [экипаж] постоянно что-то уточнял».

Переговоров между экипажем самолета и диспетчером аэропорта назначения (Вильнюсом) у белорусской стороны нет. Такую информацию может дать или владелец самолета, или расследующая дело международная комиссия, или литовцы.

— Мы хотели получить данные с речевых носителей информации с борта воздушного судна — что, какие консультации были. Ведь если вспомнить 2016 год, именно белорусская сторона незамедлительно сняла накопители, именно речевую информацию, ее раскодировала и дала всей международной общественности для оценки. Ведь тогда была реальная угроза со стороны украинских диспетчеров применить боевую авиацию. И на этот момент мы всем доказывали: посмотрите, вот, есть соответствующая информация. Почему пять дней прошло и до сих пор этой информации нет?

Отмечается, что это может прояснить поведение самолета: к примеру, он не снижал высоту до границы с Литвой, хотя должен был там приземлиться, и обычно, пролетая возле Барановичей, уже начинают готовиться к посадке.

Артем Сикорский объяснил, почему Ryanair приземлился именно в Минске:

— В нашей зоне ответственности этот аэродром Минск-2 был ближайшим. Аэродром Брест и аэродром Гродно не работали в этот день, работали в воскресенье только Национальный аэропорт Минск (он является круглосуточным) и аэропорт Гомель (он тоже является у нас запасным и круглосуточным). Но на момент входа в воздушное пространство Беларуси этого воздушного борта Минск-2 был ближайшим. И при этом он изначально во флайт-плане авиакомпаний был запасным.

Также в эфире СТВ показали первое письмо, которое было отправлено в 9:25 по UTC (всемирное координированное время):





Через шесть минут после его получения борт Ryanair уже был на территории Беларуси.