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Байден: Ясно заявлю Путину, что не позволим нарушать права человека
30.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Цитата дня в исполнении президента США, озвученная в штате Делавэр по поводу предстоящей 16 июня встречи с президентом России.
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Цитата дня в исполнении президента США, озвученная в штате Делавэр по поводу предстоящей 16 июня встречи с президентом России.
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