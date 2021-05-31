Взяла около 400BYN, а вернула больше $1000: как мошенники зарабатывают на лизинговых операциях

Источник материала: ОНТ

Развитие информационных платформ и мобильных технологий – это одновременно и благо, и угроза. Статистика по киберперступности бьёт рекорды. 25 тысяч преступлений в Беларуси за прошлый год. С начала этого года – уже свыше пяти тысяч. Но никуда не делись и классические способы отъема денег у граждан. Причём со стороны может показаться, что всё вполне себе законно.

«Наличные за 20 минут», «Деньги для лиц с плохой кредитной историей», «Любая сумма в долг». Решить финансовый вопрос, даже если перед вами закрыты двери банков, сегодня легко. Всё делается быстро, просто, но порой… не по букве закона. В итоге клиенты годами выплачивают сумасшедшие проценты и ведут утомительные судебные тяжбы. Одну из таких компаний – «АвтоТрейдЛизинг», которая фактически работала как микрофинансовая организация, выявил Госконтроль. Бизнес был поставлен на широкую ногу, более 10 обществ, созданных одним учредителем, действовали по всей стране. Как быстрые деньги обернулись для многих белорусов финансовой кабалой?

Ей требовалось дорогостоящее лечение, но после этого случая она ещё больше подорвала своё здоровье. Минчанке Ольге Михайловской не хватало около 400 рублей. Понимала, что проценты хоть и высокие, но другого выхода нет. Тем более сразу решила, что тянуть долговое бремя долго не будет. Всю сумму хотела погасить досрочно. Но…

Ольга Михайловская, потерпевшая: «Нам сказали, не тут-то было. Договор заключен на год. Платите год. И закрывать с вами договор мы не намерены, хотя, когда договор подписывался, было оговорено то, что я буду гасить его досрочно, весь год платить я не буду. Мне сказали, можно погасить в любой день. Можно чуть ли ни в этот месяц, который вы взяли».

И это лишь полбеды. Ольга не понимала, почему после полного и своевременного погашения её сумма долга продолжала расти. Неразбериху внес и дополнительный договор, который предложили сделать в компании. Без толкового юриста уже было не разобраться что к чему.

Ольга Михайловская, потерпевшая: «Каждый раз сумма была разная для погашения, там сначала 300$, потом 400$. В итоге, взяв копейки, возвращаешь в 10 раз больше, чем на самом деле взял. Я поняла, что эта кабала и что из этого просто так выйти не получится».

Ольга заплатила более 1000$ и примерно столько же ещё должна. И таких как она – по всей стране тысячи. У Надежды Шпилевской история аналогичная, но всё-таки со счастливым финалом. После суда ей значительно снизили сумму задолженности. Победа эта, скорее, моральная… На защиту в суде ушло много средств, времени и сил.

Надежда Шпилевская, потерпевшая: «Со стороны договора, когда мы досканально его изучили, получается, только тот человек, который его подписывает, он, можно сказать, как сделку с дьяволом заключает. У них мелким шрифтом все очень хорошо прописано: и ставки, и штрафные санкции, которых не должно быть. Тут людей вины нет, тут единственная вина в том, что, не ознакомившись с документами, поставили подписи, и из-за этого многие людей сейчас страдают».

На это и был расчёт. Человек, которому срочно нужны деньги, не будет внимательно изучать договор на 10 листах. Тем более что пункты, которые могли вызвать вопросы, написаны очень мелким шрифтом. Трюк старый, но работает исправно. Впрочем, дело здесь не только в финансовой грамотности.

Надежда Шпилевская, потерпевшая: «Предложили, чтобы я зарегистрировала, зарезервировала у них свой мобильный телефон. Я говорю: а для чего? Там, говорят, ну это немножко там наши вопросы, с налогами и всё».

В этом и была суть бизнеса. Сначала у граждан якобы покупали телефон, а затем делали договор возвратного лизинга. Некоторые клиенты даже не подозревали, что за полученные займы отдают свой телефон в лизинг. Порой один и тот же смартфон фигурировал в нескольких договорах. Доверчивые граждане были уверены, что брали займ, а договоры лизинга – простая формальность.

Госконтроль установил, что такая хитрая схема и позволяла лизинговой компании действовать как микрофинансовой организации. Не только ставить клиентов на счётчик, но и платить меньше налогов.

Александр Стукан, заместитель начальника управления контроля банковской деятельности и финансовых рынков КГК: «Микрофинансовая деятельность облагается ставкой 25%, а лизинговая – только 18%, кроме того, микрофинаносвые организации не могут применять упрощенную систему налогообложения. Ну и, конечно, размеры штрафных санкций, иначе бы такие доходы не получили, если бы были микрофинансовой организацией, то там есть ограничения».

Шесть тысяч клиентов, и к каждому третьему применялись финансовые санкции. На общую сумму почти в 4 миллиона рублей! Некоторых к тому же заставляли заключать дополнительно договор страхования. А когда сам «АвтоТрейдЛизинг» год назад был исключен из реестра лизинговых организаций, его хозяева придумали другую серую схему. К ней подключились и новые компании, созданные тем же учредителем.

Александр Стукан, заместитель начальника управления контроля банковской деятельности и финансовых рынков КГК: «Когда в законодательство о лизинговой деятельности внесены были изменения, видя, что такие пошли факты (договоры лизинга по телефонам уже нельзя было осуществлять с 27 апреля 2020 года), тогда они придумали новую схему, создали ещё два общества, одно в Бресте, другое в Минске, которые якобы выкупали у людей эти телефоны мобильные, тут же продавали лизинговой организации, в итоге в этот же день выдавали людям деньги уже по договорам оперативного лизинга».

Такое недобросовестное поведение скорее исключение, чем правило. Но в любом случае, запредельные проценты и многочисленные штрафы вскоре останутся в прошлом. По инициативе КГК и Нацбанка в законодательство внесены изменения. Новый указ Президента, который вступит в силу через полгода, будет четко регламентировать, какие суммы и за что смогут взимать лизинговые компании.

Дмитрий Набздоров, начальник главного управления регулирования не кредитных финансовых организаций и инвестиционный обязательств Нацбанка Беларуси: «Человек возьмёт имущество в лизинг, до года, на сумму до 1000 рублей, какое бы ни было лизинговое вознаграждение лизингодателя, оно не может превысить стоимость самого предмета лизинга. И соответственно дополнительно ограничивается размер санкций по договору, если человек допускает просрочки, совокупный размер всех санкций по договору за весь срок не может превысить половины стоимости имущества».

Новые и, главное, понятные правила игры на финансовом рынке. Но что делать тем, кто уже долгое время чувствует себя обманутым? Многие смирились и выплачивают проценты, но есть и те, кто твердо намерен идти до конца. После их обращений Госконтроль выявил многочисленные нарушения законодательства компанией «АвтоТрейдЛизинг». Материалы переданы в органы финансовых расследований, которые и дадут правовую оценку. Однако и сами граждане не должны снимать с себя ответственности. В погоне за быстрыми деньгами важно найти время, чтобы ещё раз оценить все риски и внимательно изучить договор. Особенно то, что мелким шрифтом.

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