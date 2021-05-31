Что нужно знать, чтобы стать пограничником, и какие технологии защищают наши границы?

Источник материала: ОНТ

Белорусская граница – это более 3,5 тысяч километров по суше и воде. Непросто уследить за таким участком. В помощь – современные технологии. И, конечно же, люди, которые с честью носят зеленые береты.





Знали ли вы, что один пограничный столб есть прямо посреди Беларуси? И он находится в Национальном аэропорту Минск. У нас под контролем – все границы: на суше и в воздухе. За тем, что происходит в воздушной гавани, внимательно следит пограничный контроль. Концентрация серьезнее, чем на контрольно-следовой полосе. Перед глазами дежурного – десятки мониторов и сотни человек.

Эти люди знают всё, что касается документов: как изготавливается бумага, как вносятся защитные элементы, что должно быть и чего нет. Через одного специалиста может проходить по 350 человек в день. Считанные минуты на пассажира. Те, кто за годы службы обзавелся профессиональным чутьём, видят нарушителя еще на подходе.

И пусть широкая улыбка пограничника вас не расслабляет – пассажиры имеют дело с настоящими нейролингвистическими программистами. Мимика, жесты, поведение просчитываются как дважды два на калькуляторе. Пару уточняющих вопросов – и сразу становится понятно, у кого дрожат руки из-за волнения перед полетом, и кто дергается с распечатанными на принтере документами.

Чтобы сюда попасть, надо пройти жесткий отбор – здоровье, психологическая устойчивость, физическая подготовка. И блестящая память – в голове необходимо держать огромный объем информации. Все, кто работает в кабинах, сдают экзамены – создание документов с нуля, в том числе иностранных, законы, международные соглашения и их нюансы, ежедневное обновление информации. Наберется на «Войну и мир» и то, что сжег Гоголь. Если у контролеров возникают сомнения, за работу берется спецпроверка. Нелегалы знают: если документы понесли в эту комнату, дела плохи.

В их памяти – целые архивы различных способов подделки документов, а техническое оснащение позволяет отличить «липу» на раз-два. Самые простые подделки штампуют из обычной бумаги. В документах используют оптически мертвую, которая не реагирует на ультрафиолет, обычная – светится, как новогодняя ёлка. Но бывают очень хитрые нелегалы.

Елена Последович, офицер специальной проверки документов отделения пограничного контроля «Минск»: «Самая сложная, которую я, наверное, встречала, это когда в документе даже не удаляется изображение, а вносятся минимальные изменения в изображение. То есть бланк документа полностью подлинный, немножечко изменили лицо, для того, чтобы человек мог пройти паспортный контроль мы видим нарушителя – мы с ним разговариваем, мы видим его поведение».

Надо понимать, что не каждый документ, вызвавший у контролера вопросы, обязательно подделка. Паспорта случайно пачкают, стирают, рвут или дают детям в руки, получая обратно произведение искусства синими чернилами. Если маму или папу не узнать, полет придется отложить. С наземными коридорами, в принципе, то же самое.

Василий Скрундь, заместитель начальника Пинского погранотряда: «Пограничники всегда стоят на первых рубежах нашей страны, находятся в постоянной боевой готовности, особенно мы чувствуем это сегодня в рамках складывающейся обстановки в мире».

Вокруг топкие болота, густые леса и непроходимые заросли – так выглядит наша южная граница. Встретить прохожего – большая редкость, в основном летом местное население приходит собирать ягоды. Несмотря на внешнее спокойствие и тишину, территория – круглые сутки под контролем.

Фёдор Селивончик, военнослужащий пограничной заставы «Ольманы»: «Вот начинается канава – это уже территория Украины, мы на эту территорию не имеем право заходить, как и они на нашу не имеют права заходить, если нарушитель пройдет государственную границу, он очень быстро уйдёт в тыл. Поэтому если обнаружили следы, застава в ружье и начинаются поиски нарушителя».

Один из самых сложных участков границы расположен в Ольманских болотах. Из-за природных особенностей нет возможности для контрольно-следовой полосы и ограждений, как на других участках, зато есть высокочувствительные камеры, сейсмические датчики – даже в темное время суток способны определить, кто крадётся на границе – случайный зверь, нелегал или, например, автомобиль.

Дмитрий Мельников родом из Могилёвской области, дома ждёт молодая супруга, но армия, уверен, только на пользу. Пограничная школа – это и ответственность, и сноровка, не говоря о физической выдержке. За сутки пограничный наряд пешком может пройти до 30 километров. Нужно быть готовыми к любому развитию событий. Здесь не бывает учебных выходов, все дозоры с оружием.

Добираться в непроходимые места помогает специальная техника. Эта плавающая машина – снегоболотоход «Шерп». Грязь, вода, завалы деревьев – всё нипочем, без труда преодолевает любые препятствия до метра. На новое место застава «Ольманы» переехала полгода назад. Раньше пограничники базировались в Речице – это в десятках километров от границы, что усложняло маневренность групп при любом срабатывании сигнала. Теперь минимум времени, чтобы добраться до точки, и больше для отдыха.

Артём Ракуть, начальник пограничной заставы «Ольманы»: «Пограничная застава – мы все здесь как одна семья, мы все в ответе друг за друга. Наша основная задача – надёжная охрана государственной границы. Моя как командира отделения, чтобы все солдаты прибыли домой целыми, невредимыми и здоровыми».

Общая же задача – быть надежным щитом для страны. Сотрудники органов пограничной службы защищают рубежи протяжённостью более 3,5 тысяч километров. Обеспечивать охрану позволяют современные технологии и новейшее оборудование – системы наблюдения с искусственным интеллектом, беспилотники, а также сигнализационные комплексы.

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси: «Граница – это живой организм и обстановка там меняется практически ежечасно. Очень много в последнее время появилось новых вызовов, но, чтобы выполнить задачу Президента, я могу заверить белорусский народ – кто к нам пойдёт не с добром, ему добром не покажется. Мы всегда рады гостям нашим – приезжайте, смотрите, радуйтесь, делайте свои выводы. Но навязывать какие-то свои приоритеты извне я никому не советую».

Соседние страны Евросоюза заметно наращивают военную мощь и присутствие контингента НАТО. В сочетании со стремлением диктовать свою волю и вмешиваться во внутренние дела других государств такие действия вызывают обеспокоенность. У наших границ сейчас вовсю работают западные разведчики, проходят военные учения наступательного характера. Самолеты, танки, десятки тысяч солдат. Нельзя быть наивными и не видеть в этом подготовку к реальным военным действиям. С другой стороны – и нашим партнерам не стоит быть безрассудными – ведь белорусские рубежи, это ещё и граница Союзного государства Беларуси и России. А этот тот самый медведь, которого не стоит дразнить.

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