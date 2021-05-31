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Министр обороны: только за прошлую неделю отмечено три полета бомбардировочной авиации США в 30 км от нашей госграницы
Источник материала: ОНТ
По-разному можно относиться к советскому прошлому, но с чем спорить невозможно, так это с тем, что, будь сегодня противовес НАТО в лице Варшавского договора, едва ли многие из существующих проблем в мире сохранились бы. Были бы другие – возможно. Но не было бы того бесцеремонного и угрожающего стягивания вооружений вблизи наших границ.
Только вдумайтесь в эти цифры, озвученные министром обороны в эту среду.
А вот какие сценарии они отрабатывают.
Польша заключила контракт с Турцией на поставку ударных беспилотников «Байрактар» на 270 миллионов долларов. И что-то подсказывает, что летать они будут где-то недалеко от нашей границы. Впрочем, здесь у нас всё надёжно.
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Министр обороны: только за прошлую неделю отмечено три полета бомбардировочной авиации США в 30 км от нашей госграницы
По-разному можно относиться к советскому прошлому, но с чем спорить невозможно, так это с тем, что, будь сегодня противовес НАТО в лице Варшавского договора, едва ли...
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