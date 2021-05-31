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Министр обороны: только за прошлую неделю отмечено три полета бомбардировочной авиации США в 30 км от нашей госграницы

31.05.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Министр обороны: только за прошлую неделю отмечено три полета бомбардировочной авиации США в 30 км от нашей госграницы

По-разному можно относиться к советскому прошлому, но с чем спорить невозможно, так это с тем, что, будь сегодня противовес НАТО в лице Варшавского договора, едва ли многие из существующих проблем в мире сохранились быБыли бы другие – возможно. Но не было бы того бесцеремонного и угрожающего стягивания вооружений вблизи наших границ.

Только вдумайтесь в эти цифры, озвученные министром обороны в эту среду. 

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси: «Сейчас в Европе проводится около 20 значимых учений, в которых задействованы более 72 тысяч военнослужащих, около 3,5 тысяч единиц военной техники, свыше трёхсот летательных аппаратов» .

А вот какие сценарии они отрабатывают.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси: «Вызывает озабоченность активизация демонстративных полетов стратегической бомбардировочной авиации Вооруженных сил Соединенных Штатов в воздушном пространстве сопредельных государств. Только за прошлую неделю отмечено три таких полета в 30 км от нашей государственной границы. Можно предположить, что в ходе них отрабатывается нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам Республики Беларусь».

Польша заключила контракт с Турцией на поставку ударных беспилотников «Байрактар» на 270 миллионов долларов. И что-то подсказывает, что летать они будут где-то недалеко от нашей границы. Впрочем, здесь у нас всё надёжно. 

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По-разному можно относиться к советскому прошлому, но с чем спорить невозможно, так это с тем, что, будь сегодня противовес НАТО в лице Варшавского договора, едва ли...
 
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