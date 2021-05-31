Санкции после инцидента с самолетом Ryanair и «отравления» Навального: звенья одной цепи, или Кто играет против Беларуси и России

Источник материала: ОНТ

События и новости последнего времени (когда мы видим и общие вызовы, и совместную реакцию) привели к тому, что уже где-то в российских СМИ появилась формулировка «Братская крепость». Так какие настроения у россиян и белорусов?

Небо, самолет, правда, не девушка, а мужчина и… возмущенный Запад. Именно такой сценарий был разыгран совсем недавно вокруг оппозиционного политика Алексея Навального. Вначале это касалось его отравления, которое якобы было как раз в самолете, потом все закрутилось вокруг его скандального прилета на Родину, абсолютно нормальной практики переброски борта из одного аэропорта в другой и ареста российского гражданина, который нарушил российский закон.

Так вот, анализируя два, казалось бы, абсолютно разных кейса, начинаешь замечать, что в них очень много общего: в превью – событие, в причинах которого никто не хочет разбираться, в финале – скандал, обвинения, угрозы и даже те же манипуляции с государственными флагами, а потом – ужесточение санкций. По факту: ничего общего с нарушением пресловутых международных норм, просто недоумение, что Россия и уж тем более сравнительно небольшая Беларусь, те, с кем раньше разговаривали все больше кнутом, начали ориентироваться не на мнение партнеров, а на свои собственные интересы. И, оказывается, кто-то устал бояться когда-то грозного Шерхана и тем более его прихвостня Табаки. Им можно дать и по зубам. Это риторика Владимира Путина. Он в последнее время достаточно жестко высказывается о западных партнерах. Не выбирает слов и Александр Лукашенко. И, конечно, не без оснований. Коллективный Запад уже давно определил нас как единый враждебный фронт. Поэтому и атаки на нас часто происходят синхронно, неприкрыто и по схожим лекалам.

ПАСЕ, ЕСПЧ, ОБСЕ, Совет Европы, Белый дом обеспокоены, расстроены, предупреждают, грозят и требуют. Почти все это на неделе летело не только в адрес Беларуси, но и в адрес России. Формально – в связи с предъявлением новых обвинений оппозиционеру Алексею Навальному. А по сути, конечно, из-за авиапроисшествия в Минске. Здесь же, по мнению Запада, прямая связь. Чуть ли не Петров и Боширов то ли лайнер пилотировали, то ли к минским шпилям решили присмотреться. И вот уже генсек НАТО Столтенберг даже не предполагает, а утверждает – решение о посадке рейса Ryanair в Минске белорусские власти могли принять лишь в координации с Москвой. Зачем доказательства? Главное, чтобы звучало убедительно.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России: «Я хотела бы подчеркнуть, что не прошло и трех суток с момента происшествия, еще не завершены следственные мероприятия, не получены разъяснения авиационных экспертов, которые проводят расследования, но западные партнеры, как один, стремительно, единодушно и, как всегда, безосновательно сделали свои выводы, начались спекуляции по поводу несуществующей руки Москвы и в этом событии».

А чтобы было еще убедительнее, России припомнили сбитый малайзийский боинг. Как раз на этой неделе, наверное по совпадению, западная комиссия, ведущая дело о крушении борта, начала повторно осматривать обломки самолета в преддверии нового этапа разбирательства. Уже 7 июня на заседании в Нидерландах прокуроры должны сделать свои вступительные заявления, хотя об их содержании можно много не гадать: ответственность за гибель людей уже в первые часы после трагедии возложили на Москву. Опять дежавю… Помните, американское «Путин-убийца»? Теперь примерно такие же ярлыки пытаются повесить и на его главного союзника – Лукашенко. Дискредитация лидера государства – один из самых распространенных приемов западных спецслужб. И главный сейчас инструмент информационной войны против Беларуси и России.

Игорь Коротченко, военный эксперт: «У нас Союзное государство, поэтому в любой спецслужбе западной те же люди, которые работают по России, они работают и по Беларуси. И в этом плане здесь нет различий. Россия – враг, Беларусь – враг. Поэтому искажение смысла будет происходить. Это уже происходит. Те призывы, которые сегодня раздаются из Вильнюса, Риги, Берлина, Парижа, Брюсселя. Очевидно, что будет выработана совместная скоординированная позиция стран-членов ЕС, где западная дипломатия с единых позиций будет стараться атаковать как Беларусь, так и Россию».

Президентам – дворцы и резиденции, шпионам – яд и электронная почта. Это же они сами себе пишут письма с угрозами. Так считает коллективный Запад. А этому Левиафану противостоят всего-то мирные граждане, которые хотят быть свободными, жить в демократической стране, смотреть и слушать не политиков, а только блогеров. И русский Навальный, и белорус Протасевич для иностранной прессы никакая не оппозиция и уж тем более не экстремисты. Один и другой поднимали народ на бунт. Когда призывы к широким массам провалились, они, очевидно, просто перестали окупать затраты на свое содержание. Навального отправили домой, сдав российским властям. К белорусским Протасевич попал по стечению обстоятельств. Теперь оба за решеткой, там, куда из-за их координации и призывов попали тысячи одураченных людей: летом прошлого года в Беларуси, этой зимой – в России. Именно после наших событий внимания к такой публике у соседей стало больше. И сходство портретов среднестатистического протестующего в наших странах даже не удивляет.

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России: «Попросил данные – кто же эти протестующие. С карандашом внимательно посидел, пол часика поотмечал. Интересный результат. По данным полиции, официальная сводка: фамилия, имя отчество, год рождения, род занятий. Половина протестующих нигде не работают и не учатся. Интересное наблюдение, да? Но кричат: "Мы здесь власть!"».

Запад подыгрывает – вы, конечно! Все, что связано с государством, защитой его истории, интересов – пропаганда, вам это не нужно. Не люби свое – люби чужое. Промывают мозги так, что кто-то уже поклоняется тем, кто убивал их дедов и прадедов. В России нацистских преступников включают в «Бессмертный полк», в Беларуси шагают под флагами коллаборантов. А кураторы с вашими государственными сами разберутся. Вот российский триколор с легкостью недавно в Польше махнули с шашек, в Латвии вместе с белорусским государственным тоже попросили вон. И что это, как неприкрытый акт агрессии.

Владимир Шаманов, председатель комитета по обороне Госдумы России: «Это же позор, когда шахматный турнир идет, снимают флаг нашей шашишстки. То же самое на чемпионате мира. Это позорище. Это низменность тех должностных лиц, которые такие команды дают. Есть такое понятие "профессиональное бессилие". Вот так бы я это и назвал. Вменяемо они не могут разговаривать, аргументов у них нет никаких. Вот такими пакостями пытаются показать свою роль перед их работодателями. Я не летчик, я десантник, но международную практику я знаю. Когда такая информация поступает, летательный аппарат противовоздушной обороны поднимается в небо и сопровождают это судно. Т.е. Беларусь абсолютно ничего не нарушила».

Но кого это волнует?! Приговор написан заранее – жесткие экономические санкции, закрытие неба над Беларусью и бойкот наших самолетов. Как менять устоявшиеся маршруты – вопрос десятый.

Алексей Бутримов, гендиректор частной авиационной компании (Россия): «Для любой авиакомпании всегда изменение маршрута это дополнительное топливо, соответственно, удорожание полета. Все зависит от типа самолета, от расхода топлива. В среднем, допустим, на бизнес-самолете, это частные полеты, соответственно, в районе 7,5 –10 тысяч евро».

Для гражданских перевозок эта сумма, говорят, эксперты вырастает вдвое за каждый рейс. При условии, конечно, что он состоится. Москва поддержала Минск и перестала выдавать разрешения на прибытие в свои аэропорты бортам, которые летят в облет Беларуси. Время такое, когда своих не бросают.

Сейчас, вероятно, об этом напомнят и Западу. Беларусь заявила, что готова «стать форпостом Новой Евразии», а не буферной зоной, которую кому-то захотелось раскачать.

Сергей Караганов, декан факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики (Россия): «Пытаются зайти на Россию со стороны Беларуси. Но это не только против России, это и против Китая, и против очень многих других стан, которые стали независимыми. Да, Запад проигрывает. Он ведет отчаянную борьбу, забросив абсолютно все приличия, все правила. Мы имеем дело с отчаявшимся противником. Но все равно борьба будет длинной и тяжелой. Нужно выработать наступательную идеологию и прекратить защищаться, а начать наступать, ну а, кроме всего прочего, нужно успокоиться – мы выигрываем. Эта истерика, которая творится на Западе, связана с тем, что, он, видимо, окончательно потерял военное превосходство, которое 500 лет служило основой его могущества в экономике, культуре, в политике».

И отдать любую инициативу Западу, считают эксперты, будет губительно и для России, и для Беларуси. Поэтому встречаются Президенты, созваниваются премьеры, летают друг к другу министры обороны.

Понятно, что и Беларуси и России и дальше будет непросто. Ситуацию с самолетом условный Запад постарается отыграть по полной. В том числе и для того, чтобы разделить российской общество, возлагая и на Москву часть ответственности за поддержку Минска. Но значение санкций, считают эксперты, все-таки не стоит переоценивать. Экономически ударяя по Беларуси, волна неизбежно дойдет и до России. А Белый дом уже несколько скорректировал риторику, заявив, что политика санкций в отношении Москвы себя исчерпала.

Окончательно все станет понятно, наверное, 16 июня – после переговоров Путина и Байдена в Женеве. Как бы ни развивались события, большинство людей у нас думающие и понимают, что у наших западных партнеров не какие-то претензии лично к Лукашенко. Им просто нужен антироссийский президент. И вся поддержка каких-то демократических перемен – это не про желание свободы, равенства и братства. Это про мечту оставить Россию без союзников и отбросить ее границы от Бреста и Гродно – а это рубеж Союзного государства – куда-нибудь к Смоленску. А потом, как написал один известный российский журналист, даже если в Беларуси станет законным по выходным жарить шашлык из людей, это вполне устроит Запад, если указание на это даст лидер, который будет достаточно ненавидеть Москву. Вот совсем и не хотелось бы стать этим мясом.

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