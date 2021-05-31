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Санкции после инцидента с самолетом Ryanair и «отравления» Навального: звенья одной цепи, или Кто играет против Беларуси и России
Источник материала: ОНТ
События и новости последнего времени (когда мы видим и общие вызовы, и совместную реакцию) привели к тому, что уже где-то в российских СМИ появилась формулировка «Братская крепость». Так какие настроения у россиян и белорусов?
Небо, самолет, правда, не девушка, а мужчина и… возмущенный Запад. Именно такой сценарий был разыгран совсем недавно вокруг оппозиционного политика Алексея Навального. Вначале это касалось его отравления, которое якобы было как раз в самолете, потом все закрутилось вокруг его скандального прилета на Родину, абсолютно нормальной практики переброски борта из одного аэропорта в другой и ареста российского гражданина, который нарушил российский закон.
Так вот, анализируя два, казалось бы, абсолютно разных кейса, начинаешь замечать, что в них очень много общего: в превью – событие, в причинах которого никто не хочет разбираться, в финале – скандал, обвинения, угрозы и даже те же манипуляции с государственными флагами, а потом – ужесточение санкций. По факту: ничего общего с нарушением пресловутых международных норм, просто недоумение, что Россия и уж тем более сравнительно небольшая Беларусь, те, с кем раньше разговаривали все больше кнутом, начали ориентироваться не на мнение партнеров, а на свои собственные интересы. И, оказывается, кто-то устал бояться когда-то грозного Шерхана и тем более его прихвостня Табаки. Им можно дать и по зубам. Это риторика Владимира Путина. Он в последнее время достаточно жестко высказывается о западных партнерах. Не выбирает слов и Александр Лукашенко. И, конечно, не без оснований. Коллективный Запад уже давно определил нас как единый враждебный фронт. Поэтому и атаки на нас часто происходят синхронно, неприкрыто и по схожим лекалам.
ПАСЕ, ЕСПЧ, ОБСЕ, Совет Европы, Белый дом обеспокоены, расстроены, предупреждают, грозят и требуют. Почти все это на неделе летело не только в адрес Беларуси, но и в адрес России. Формально – в связи с предъявлением новых обвинений оппозиционеру Алексею Навальному. А по сути, конечно, из-за авиапроисшествия в Минске. Здесь же, по мнению Запада, прямая связь. Чуть ли не Петров и Боширов то ли лайнер пилотировали, то ли к минским шпилям решили присмотреться. И вот уже генсек НАТО Столтенберг даже не предполагает, а утверждает – решение о посадке рейса Ryanair в Минске белорусские власти могли принять лишь в координации с Москвой. Зачем доказательства? Главное, чтобы звучало убедительно.
А чтобы было еще убедительнее, России припомнили сбитый малайзийский боинг. Как раз на этой неделе, наверное по совпадению, западная комиссия, ведущая дело о крушении борта, начала повторно осматривать обломки самолета в преддверии нового этапа разбирательства. Уже 7 июня на заседании в Нидерландах прокуроры должны сделать свои вступительные заявления, хотя об их содержании можно много не гадать: ответственность за гибель людей уже в первые часы после трагедии возложили на Москву. Опять дежавю… Помните, американское «Путин-убийца»? Теперь примерно такие же ярлыки пытаются повесить и на его главного союзника – Лукашенко. Дискредитация лидера государства – один из самых распространенных приемов западных спецслужб. И главный сейчас инструмент информационной войны против Беларуси и России.
Президентам – дворцы и резиденции, шпионам – яд и электронная почта. Это же они сами себе пишут письма с угрозами. Так считает коллективный Запад. А этому Левиафану противостоят всего-то мирные граждане, которые хотят быть свободными, жить в демократической стране, смотреть и слушать не политиков, а только блогеров. И русский Навальный, и белорус Протасевич для иностранной прессы никакая не оппозиция и уж тем более не экстремисты. Один и другой поднимали народ на бунт. Когда призывы к широким массам провалились, они, очевидно, просто перестали окупать затраты на свое содержание. Навального отправили домой, сдав российским властям. К белорусским Протасевич попал по стечению обстоятельств. Теперь оба за решеткой, там, куда из-за их координации и призывов попали тысячи одураченных людей: летом прошлого года в Беларуси, этой зимой – в России. Именно после наших событий внимания к такой публике у соседей стало больше. И сходство портретов среднестатистического протестующего в наших странах даже не удивляет.
Запад подыгрывает – вы, конечно! Все, что связано с государством, защитой его истории, интересов – пропаганда, вам это не нужно. Не люби свое – люби чужое. Промывают мозги так, что кто-то уже поклоняется тем, кто убивал их дедов и прадедов. В России нацистских преступников включают в «Бессмертный полк», в Беларуси шагают под флагами коллаборантов. А кураторы с вашими государственными сами разберутся. Вот российский триколор с легкостью недавно в Польше махнули с шашек, в Латвии вместе с белорусским государственным тоже попросили вон. И что это, как неприкрытый акт агрессии.
Но кого это волнует?! Приговор написан заранее – жесткие экономические санкции, закрытие неба над Беларусью и бойкот наших самолетов. Как менять устоявшиеся маршруты – вопрос десятый.
Для гражданских перевозок эта сумма, говорят, эксперты вырастает вдвое за каждый рейс. При условии, конечно, что он состоится. Москва поддержала Минск и перестала выдавать разрешения на прибытие в свои аэропорты бортам, которые летят в облет Беларуси. Время такое, когда своих не бросают.
Сейчас, вероятно, об этом напомнят и Западу. Беларусь заявила, что готова «стать форпостом Новой Евразии», а не буферной зоной, которую кому-то захотелось раскачать.
И отдать любую инициативу Западу, считают эксперты, будет губительно и для России, и для Беларуси. Поэтому встречаются Президенты, созваниваются премьеры, летают друг к другу министры обороны.
Понятно, что и Беларуси и России и дальше будет непросто. Ситуацию с самолетом условный Запад постарается отыграть по полной. В том числе и для того, чтобы разделить российской общество, возлагая и на Москву часть ответственности за поддержку Минска. Но значение санкций, считают эксперты, все-таки не стоит переоценивать. Экономически ударяя по Беларуси, волна неизбежно дойдет и до России. А Белый дом уже несколько скорректировал риторику, заявив, что политика санкций в отношении Москвы себя исчерпала.
Окончательно все станет понятно, наверное, 16 июня – после переговоров Путина и Байдена в Женеве. Как бы ни развивались события, большинство людей у нас думающие и понимают, что у наших западных партнеров не какие-то претензии лично к Лукашенко. Им просто нужен антироссийский президент. И вся поддержка каких-то демократических перемен – это не про желание свободы, равенства и братства. Это про мечту оставить Россию без союзников и отбросить ее границы от Бреста и Гродно – а это рубеж Союзного государства – куда-нибудь к Смоленску. А потом, как написал один известный российский журналист, даже если в Беларуси станет законным по выходным жарить шашлык из людей, это вполне устроит Запад, если указание на это даст лидер, который будет достаточно ненавидеть Москву. Вот совсем и не хотелось бы стать этим мясом.
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Санкции после инцидента с самолетом Ryanair и «отравления» Навального: звенья одной цепи, или Кто играет против Беларуси и России
События и новости последнего времени (когда мы видим и общие вызовы, и совместную реакцию) привели к тому, что уже где-то в российских СМИ появилась формулировка...
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