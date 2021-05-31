Министр информации Владимир Перцов – об изменении законодательства о СМИ, медиапространстве и фейках

Источник материала: ОНТ

На полях форума пообщались журналистам ОНТ удалось пообщаться с министром информации Владимиром Перцовым. Спросили и про новый формат, и о профильных законах, подписанных на неделе.





Владимир Перцов, министр информации Беларуси: «Мы старались быть полезными нашим СМИ национальным, региональным, центральным. Форум, который мы здесь устроили, он отличается от выставки тем, что дать людям знания. Я не один раз слышал и на предыдущей работе, и здесь, посещая регионы Беларуси, что есть большая потребность, есть желание, но, к сожалению, нет тех самых знаний о том, как создавать и как продвигать контент, особенно в новых средствах массовой коммуникации».

Министр отметил тягу современного обществе верить в фейки.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси: «Тот взрыв принес с собой явление социальной журналистики, социальных медиа. Наш человек, доверчивый еще с советских времен, все, что он получает из лент новостей, в социальных сетях, в мессенджерах, в интернете, он всему этому верил. И к чему это привело, мы могли с вами видеть. Фейки распространяются в шесть раз быстрее. Чтобы их опровергнуть, нужно предпринять определенные усилия, нужно собрать определенную правдивую информацию. На это уходит время. За это время в эпоху цифровых медиа, к сожалению, у людей уже формируется мнение, у людей уже сформирована картина дня, и они уже думают, что фейк – это на самом деле правда, а все, что потом, это на самом деле не интересно. К сожалению, а может быть, и к счастью, за прошедший период, за прошедшие полгода люди стали умнее, люди стали анализировать, появилась потребность к настоящей правдивой, проверенной информации, люди повернулись к традиционным медиа. И здесь нам снова дан шанс, особенно государственным СМИ, заполонить информационное поле, медиаландшафт своей трансформированной, более современной, но в то же время честной и актуальной информацией».

Перцов подчеркнул, что у СМИ меняются подходы, они становятся более актуальными.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси: «Главная цель – ликвидировать те пробелы. Недоработки, узкие места, как мы их называем, которые были в "Законе о СМИ". СМИ меняются, как мы с вами понимаем. Это такой динамичный процесс. Законодательство не может быть статичным. Законодательство о СМИ не может быть статичным. Меняются подходы, меняются среды распространения СМИ, СМИ становятся другими».

Также министр заявил о готовящихся изменениях в закон о СМИ.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси: «В течение месяца мы запустим изменения в "Закон о СМИ", и все иностранные СМИ, во-первых, они будут работать по единому закону. Самое главное, что мы хотим донести до наших читателей, пользователей и слушателей, что нет никаких независимых СМИ. СМИ, которые не зависимы от государства Республики Беларусь, они зависимы от других государств. Они зависимы от указаний тех "заинтересантов", которые хотят сделать в нашей стране ну всяк не лучше. Это самая иллюзия, которая была разрушена за прошедшие полгода. Мы как органы госуправления должны привести в соответствие с нашим законодательством деятельность так называемых по сути иностранных средств массовой информации, средств влияния на умы, на глаза и на уши наших граждан Республики Беларусь».

Перцов акцентировал внимание на важности рассмотреть возможность «стримить» несанкционированные мероприятия в режиме реального времени.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси: «В законе говорится об освещении в режиме реального времени. Тоже жизнь заставила. При помощи таких освещений, стримов можно призывать, рекламировать, продвигать, а также координировать протестную толпу. В общем, заниматься всей той незаконной деятельностью, прикрываясь все той же журналистской деятельностью».

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