Медиатренды, новые форматы и правила работы для СМИ: итоги I-го Форума медийного сообщества Беларуси

Источник материала: ОНТ

Ты силён, когда знаешь, что воюешь за правду. Но в те времена, когда персонаж Сергея Бодрова произносил эти слова, не было такой волны фейков. И не было такого уровня правдоподобности и скорости распространения лжи. Как быть? На неделе, в том числе и этому вопросу, был посвящен I-й Форум медийного сообщества Беларуси.

История знает примеры, когда благодаря журналистам менялся ход войны – спасибо Рихарду Зорге, который в годы Второй мировой сообщил советской разведке, что Япония не вступит в противостояние с Советским Союзом. Так своевременно силы с Дальнего Востока перебросили на Запад. Есть случай, когда материалы расследования акул пера привели к отставке президента. Помните, Никсон оказался в, мягко говоря, щепетильном положении. Его уличили в подслушивании политических противников.

Перечислять можно бесконечно долго. Факт остается фактом – медийное пространство формирует не только мировоззрение отдельного человека, но и столпы государственности. Потому на экспертном форуме внимание – информационной безопасности.

Игорь Луцкий, заместитель Главы Администрации Президента Беларуси: «Настало время поговорить о том, что происходит в медийном поле страны. О том, как нам совместными усилиями не только здесь, в Минске, но и в регионах консолидировано отстаивать позицию государства, позицию страны, позицию суверенитета».

Эксперты сходятся во мнении: вместе с нагнетанием напряженности в обществе медийное пространство страны столкнулось с беспрецедентным давлением.

Марат Марков, председатель правления телеканала ОНТ: «Вот эта ситуация, которая сложилась в стране и вокруг, предполагает в определенной степени героев, в профессии журналиста этот героизм всегда был. Умение, а самое главное – смелость высказать свое мнение публично, отвечать за это мнение и влиять на мнения других. Для этого надо иметь определенную смелость».

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании: «Мы находимся в периоде информационной войны. Это уже самая настоящая гибридная война, и, конечно, здесь огромная роль нам отводится, огромная ответственность на нас возлагается, дабы донести до людей нашу белорусскую точку зрения».

Впрочем, в медиапространстве лучше разрабатывать правила мира, а не войны. И здесь главный вопрос, как удержать зрителя, а рейтинги превратить в деньги. Недавно в стране запущена система медиаизмерений, она подсчитывает, сколько человек одновременно смотрят канал и даже в какой момент переключают. Это новая эра телевидения.

Но вот что никакой измеритель не посчитает – доверие. И в этом вопросе ничего нового еще не придумали. Только репутация.

Ирина Акулович, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства: «Мы обязательно отсматриваем яндекс-аналитику, гугл-аналитику. Мы это смотрим ежедневно. На сегодняшний момент посещаемость, допустим, на сайте БЕЛТА растет. Посещаемость у нас за прошлый год по сравнению с позапрошлым выросла более чем в два раза. Поэтому, когда говорят, что госСМИ не смотрят, не читают, это нет так».

Кирилл Казаков, генеральный директор телеканала СТВ: «Свободы стало больше, выбор стал больше. Можно ругать, можно говорить жестко. Можно говорить так, как раньше не говорили. Мы изменились, у аудитории сейчас появился выбор: смотришь в телевизоре, в интернете, на сайте, в телефоне… Свободы слова у нас достаточно, у нас источников получения информации стало намного больше».

Есть еще одна война в медиапространстве. И она стара как мир. Авторитетная буква традиционных СМИ или цифра? Очевидно, технологиям быть. Люди все больше черпают информацию из соцсетей. Значит, выигрывают конкуренцию IT-отделы. И если крупнейшие медиа дееспособны в этой гонке, то регионы, где, к слову, запрос на информацию всегда крайне высок, только подтягиваются.

Николай Силков, главный редактор редакции газеты «Бабруйскае жыццё»: «Мы начали подавать информацию по кросс-платформенному уровню, это позволяет доносить до потребителя в любой удобной форме. Огромный упор сделан на развитие YouTube канала, если мы говорим про телевидение, подкасты – если радио, и обязательно интернет-платформы и уход в мессенджеры и соцсети».

Когда укоряют журналистов в том, что они не успевает за временем, всегда хочется напомнить: национальная журналистика – это зеркало. Оно отражает настроения в политике, своих учредителей и общества. Так вот, последние лет семь в белорусской журналистике царил штиль и где-то даже головокружение от успехов – связь с обществом налажена, есть доверительные отношения и выстроена сильная система подачи информации. Но, как показала первая информационная атака 2020-го, расслаблять нельзя даже в период штиля.

Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов: «Наши оппоненты, которые противостоят в информационном поле, ни на секунду, ни на грамм не успокоились, воспользовались этим периодом нормализации отношений для того, чтобы создать параллельное медиа и гражданское общество в Беларуси. Нельзя сейчас опустить руки. Поэтому да! Медиафорум и все мастер классы, школы, образовательные делаем, побуждая самосовершенствоваться, повышать свои компетенции».

Какие вызовы перед обществом, а значит и перед СМИ, ещё будут, предугадать сложно. Одно незыблемо: что бы в этом мире ни происходило, когда мы говорим о медиа, должно остаться самое главное – информацию нужно проверять, как, впрочем, и её источники. Громкие «хайповые» заголовки особенно в интернет-ресурсах – это зачастую обертка. А что внутри и стоит ли это поглощать и чем это чревато – каждый решает самостоятельно.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram