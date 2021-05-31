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Медиатренды, новые форматы и правила работы для СМИ: итоги I-го Форума медийного сообщества Беларуси
Источник материала: ОНТ
Ты силён, когда знаешь, что воюешь за правду. Но в те времена, когда персонаж Сергея Бодрова произносил эти слова, не было такой волны фейков. И не было такого уровня правдоподобности и скорости распространения лжи. Как быть? На неделе, в том числе и этому вопросу, был посвящен I-й Форум медийного сообщества Беларуси.
История знает примеры, когда благодаря журналистам менялся ход войны – спасибо Рихарду Зорге, который в годы Второй мировой сообщил советской разведке, что Япония не вступит в противостояние с Советским Союзом. Так своевременно силы с Дальнего Востока перебросили на Запад. Есть случай, когда материалы расследования акул пера привели к отставке президента. Помните, Никсон оказался в, мягко говоря, щепетильном положении. Его уличили в подслушивании политических противников.
Перечислять можно бесконечно долго. Факт остается фактом – медийное пространство формирует не только мировоззрение отдельного человека, но и столпы государственности. Потому на экспертном форуме внимание – информационной безопасности.
Эксперты сходятся во мнении: вместе с нагнетанием напряженности в обществе медийное пространство страны столкнулось с беспрецедентным давлением.
Впрочем, в медиапространстве лучше разрабатывать правила мира, а не войны. И здесь главный вопрос, как удержать зрителя, а рейтинги превратить в деньги. Недавно в стране запущена система медиаизмерений, она подсчитывает, сколько человек одновременно смотрят канал и даже в какой момент переключают. Это новая эра телевидения.
Но вот что никакой измеритель не посчитает – доверие. И в этом вопросе ничего нового еще не придумали. Только репутация.
Есть еще одна война в медиапространстве. И она стара как мир. Авторитетная буква традиционных СМИ или цифра? Очевидно, технологиям быть. Люди все больше черпают информацию из соцсетей. Значит, выигрывают конкуренцию IT-отделы. И если крупнейшие медиа дееспособны в этой гонке, то регионы, где, к слову, запрос на информацию всегда крайне высок, только подтягиваются.
Когда укоряют журналистов в том, что они не успевает за временем, всегда хочется напомнить: национальная журналистика – это зеркало. Оно отражает настроения в политике, своих учредителей и общества. Так вот, последние лет семь в белорусской журналистике царил штиль и где-то даже головокружение от успехов – связь с обществом налажена, есть доверительные отношения и выстроена сильная система подачи информации. Но, как показала первая информационная атака 2020-го, расслаблять нельзя даже в период штиля.
Какие вызовы перед обществом, а значит и перед СМИ, ещё будут, предугадать сложно. Одно незыблемо: что бы в этом мире ни происходило, когда мы говорим о медиа, должно остаться самое главное – информацию нужно проверять, как, впрочем, и её источники. Громкие «хайповые» заголовки особенно в интернет-ресурсах – это зачастую обертка. А что внутри и стоит ли это поглощать и чем это чревато – каждый решает самостоятельно.
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Медиатренды, новые форматы и правила работы для СМИ: итоги I-го Форума медийного сообщества Беларуси
Ты силён, когда знаешь, что воюешь за правду. Но в те времена, когда персонаж Сергея Бодрова произносил эти слова, не было такой волны фейков. И не было такого уровня...
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