Евгений Шевченко: 67% украинцев не поддерживают разрыв авиасообщения с Беларусью

Источник материала: ОНТ

Украина пошла как пошла. Принимать подобные решения – суверенное право. Но период самоопределения сначала затянулся, потом, как многим показалось, стал уводить совсем не туда, куда ожидалось. Сегодня страна во многом в зоне турбулентности того решения. И вот свежий пример.

На этой неделе депутата Верховной рады Евгения Шевченко, того самого, который месяц назад приезжал в Минск и встречался с нашим Президентом, исключили из партии «Слуга народа». За что? Получается, всего лишь за то, что позволил себе иметь собственную позицию и мнение, которые не совпали с партийной.

Не простили соратники народному депутату ни этой встречи, ни его заявлений о том, что украинцы и белорусы – два близких народа, а политика, направленная на разрушение связей, ни к чему хорошему не приведет. И у ОНТ была возможность связаться с политиком по скайпу.

Евгений Шевченко, народный депутат Украины: «Во-первых, я ни о чем не жалею, я и дальше буду продолжать в том же ракурсе. Я считаю, что Беларусь – это наш стратегический партнер, и мы должны с ней дружить, вести нормальный диалог, экономическую деятельность и т.д. и т.п. Что касается осуждения, поддержки, то я считаю, что люди меня поддерживают. Я это чувствую по тому, как ко мне обращаются, пишут. Идет шквал массовый, в народе говорят обо мне, я стал достаточно известным в Украине благодаря вот этому всему движению. То есть я иду против течения сейчас, но пройдет время, и люди поймут, что я был прав».

Народный депутат Украины рассказал, каковы будут его дальнейшие действия.

Евгений Шевченко, народный депутат Украины: «Планы простые. Я сейчас строю свою политическую партию левоцентристского толка и буду двигаться в народ, чтобы доносить свои идеи и просить людей меня поддержать. Я готов стать в колонну и идти впереди них всех. В первую очередь я хочу объединить бывших беркутовцев, бывших работников правоохранительных органов, прокуратуры, следователей, которые были незаконно уволены, несправедливо осуждены, заклеймены. Таким образом, у нас будет достаточно большая масса наших граждан, которая профессиональная, которая способная изменить в нашей стране то, что происходит в последние годы беззакония и этой постмайданной власти».

Киев одним из первых заявил, что прерывает авиасообщение с Минском. Шевченко попытался рассказать, как к этому относятся простые украинцы.

Евгений Шевченко, народный депутат Украины: «Смотрите, социология ну такая не репрезентативная, а социология, связанная с тем, что я вижу на каналах, то есть идет телефонный опрос, и люди, граждане звонят, говорят, выражают, поддерживают они прекращение авиасообщения с Беларусью или нет. Так вот хочу сказать. Примерно 67% украинцев, которые звонят на каналы, они не поддерживают разрыв авиасообщения с Беларусью. Что касается Европы вообще в принципе, я считаю, что санкции должны уже прекратиться, потому что мы уже этими санкциями, а за ними всегда есть предел, дойдем до третьей мировой войны. Вот и все. Нужно всем остановиться, топовым политикам задуматься все-таки о тех проблемах, которые объединяют мир».

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