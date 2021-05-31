Итоги саммита ЕС: почему Запад ввёл санкции до расследования ситуации с самолетом Ryanair

Источник материала: ОНТ

Только к концу недели – через пять дней после инцидента – появились робкие сообщения, что Международная организация гражданской авиации начинает расследование. Почти неделя! Впрочем, учтут ли результаты? Так много вопросов, которые и дальше закапывают веру в то, что современная дипломатия не утратила стремление опираться на здравый смысл, факты, не эмоции. Шеф европейского бюро ОНТ Руслан Поддубский всю неделю искал намеки на желание разобраться.





Желание объективно разобраться в случившемся – оно всю неделю было в Европе на словах, в эмоциях, в громких заявлениях о санкциях и, конечно, в обвинениях. Виновные, как мы видели, были назначены мгновенно, буквально в первые часы, а решение о международном расследовании, к которому призывали, в том числе и из Брюсселя, и которое и должно дать ответы на главные вопросы, действительно, появилось только сейчас.

Вот заявление ICAO после недельной паузы. Эксперты международной организации пассажирской авиации итоги расследования обещают опубликовать к 25 июня. Впереди почти месяц работы с записями, документами, расшифровками и, что самое важное, с показаниями свидетелей. Один из ключевых фигурантов авиапроисшествия – командир воздушного судна, литовский пилот, словно испарился из медиапространства. Его не видно и не слышно, а ведь именно он уже должен был внести ясность в вопросы, которые продолжают обсуждать эксперты и журналисты и которые все еще висят в воздухе.

Нормунд Гростиньш, политолог, лидер партии «Центр» (Латвия): «Латвийскому обществу через средства массовой информации дается совершенно ложная информация о том, что происходило. Говорится, что самолет заставили сесть, чтобы там кого-то арестовать, что это военный истребитель его заставил сесть – без реальных фактов, без отчета о хронометраже, решений разных. И это не впервые» .

Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»: «А что случилось в те две минуты, когда летчики сказали: “Дайте нам время”. Диспетчер говорит: “Ваше решение?”. "Держимся прежнего курса". Через две минуты говорит, что решили идти на Минск. Вот в эти две минуты мы не видим, что происходит в кабине. Не знаем, с кем летчики ведут переговоры. Если истребитель не поднимался, то значит, это решение летчиков после переговоров с Литвой, либо с компанией. Но этого мы пока не видим».

Евгений Мураев, лидер партии «Наши» (Украина): «Я всегда смотрю на одну вещь. Расследование проведено? Нет. А реакция международная уже последовала. То есть никто не проверил. Никто не оценил угрозу. Никто не сказал, что это предлог. Никто не проверил, а был ли такой звонок. Я понимаю, что мог позвонить товарищ капитан из соседнего кабинета, но вероятность такая могла быть. Если звучат такие заявления, значит, это не позиция законодательная, нормативная – это позиция политическая» .

Действительно, Европейский союз, несмотря на всю свою неповоротливость и привычную уже для многих наблюдателей неспособность договариваться даже по важным внутренним делам, в этом случае показал удивительную скорость в принятии решений.

Санкции – это слово стало самым частым на встрече европейских политиков, а их главным решением стало закрытие европейского авиапространства для белорусской авиации. Несмотря на уверения, что ограничения не затронут простых людей, запрет тут же ударил по пассажирам, в том числе по гражданам ЕС и Украины, которая решила присоединиться к решению своих европейских коллег.

Во многих политических кругах европейский подход «сначала санкции, потом выводы» стали рассматривать и с позиции очередного применения двойных стандартов.

Дмитрий Полянский, первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН: «С самого начала сказать, что это вынужденная посадка, осудить ее и ввести санкции без какого-либо расследования; такое поведение абсолютно безответственно, и мы не понимаем рассуждений наших европейских и американских коллег, когда они ведут себя подобным образом».

И несмотря на разные мнения в европейском парламенте, буквально сегодня появились очередные громкие заявления от лидеров ЕС. Глава европейского парламента призвал после белорусских санкций опять вернуться к санкциям в отношении России. Эксперты такое массированное давление со стороны объединенного Запада в отношении своих восточных соседей объясняют в том числе и попыткой ЕС вернуть себе геополитический вес на международной арене.

Джилберт Докторов, политолог (Бельгия): «Уже давно существует новая холодная война. И это касается США и России. Уже два года Европа участвует в этой холодной войне на стороне Штатов и даже независимо от США. Два года, как Урсула Фон Дер Ляйен стала президентом Еврокомиссии, я вижу, что ЕС ровняется с НАТО. Она как бывший министр обороны Германии, она очень тесно участвовала во всех инициативах НАТО».

В НАТО инцидент с самолетом на этой неделе также обсуждали на специальном заседании. Правда, встреча представителей альянса не получилась столь единодушной. Известно, что Турция заставила союзников смягчить осуждающие формулировки и удалить из финального заявления призывы к поддержке дальнейших санкций и приостановке сотрудничества по линии Беларусь – НАТО.

Очевидно, что запущенная санкционная риторика в ближайшее время не ослабеет. Будет расти политическое и медийное давление, скорей всего и вокруг самого расследования. Ведь если международная организация пассажирской авиации придет к выводу, что картина случившегося совсем не такая, какой ее сейчас наперебой рисуют западные политики, то сложно даже представить, как можно выйти из такой ситуации.





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