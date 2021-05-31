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Итоги саммита ЕС: почему Запад ввёл санкции до расследования ситуации с самолетом Ryanair
Источник материала: ОНТ
Только к концу недели – через пять дней после инцидента – появились робкие сообщения, что Международная организация гражданской авиации начинает расследование. Почти неделя! Впрочем, учтут ли результаты? Так много вопросов, которые и дальше закапывают веру в то, что современная дипломатия не утратила стремление опираться на здравый смысл, факты, не эмоции. Шеф европейского бюро ОНТ Руслан Поддубский всю неделю искал намеки на желание разобраться.
Желание объективно разобраться в случившемся – оно всю неделю было в Европе на словах, в эмоциях, в громких заявлениях о санкциях и, конечно, в обвинениях. Виновные, как мы видели, были назначены мгновенно, буквально в первые часы, а решение о международном расследовании, к которому призывали, в том числе и из Брюсселя, и которое и должно дать ответы на главные вопросы, действительно, появилось только сейчас.
Вот заявление ICAO после недельной паузы. Эксперты международной организации пассажирской авиации итоги расследования обещают опубликовать к 25 июня. Впереди почти месяц работы с записями, документами, расшифровками и, что самое важное, с показаниями свидетелей. Один из ключевых фигурантов авиапроисшествия – командир воздушного судна, литовский пилот, словно испарился из медиапространства. Его не видно и не слышно, а ведь именно он уже должен был внести ясность в вопросы, которые продолжают обсуждать эксперты и журналисты и которые все еще висят в воздухе.
Действительно, Европейский союз, несмотря на всю свою неповоротливость и привычную уже для многих наблюдателей неспособность договариваться даже по важным внутренним делам, в этом случае показал удивительную скорость в принятии решений.
Санкции – это слово стало самым частым на встрече европейских политиков, а их главным решением стало закрытие европейского авиапространства для белорусской авиации. Несмотря на уверения, что ограничения не затронут простых людей, запрет тут же ударил по пассажирам, в том числе по гражданам ЕС и Украины, которая решила присоединиться к решению своих европейских коллег.
Во многих политических кругах европейский подход «сначала санкции, потом выводы» стали рассматривать и с позиции очередного применения двойных стандартов.
И несмотря на разные мнения в европейском парламенте, буквально сегодня появились очередные громкие заявления от лидеров ЕС. Глава европейского парламента призвал после белорусских санкций опять вернуться к санкциям в отношении России. Эксперты такое массированное давление со стороны объединенного Запада в отношении своих восточных соседей объясняют в том числе и попыткой ЕС вернуть себе геополитический вес на международной арене.
В НАТО инцидент с самолетом на этой неделе также обсуждали на специальном заседании. Правда, встреча представителей альянса не получилась столь единодушной. Известно, что Турция заставила союзников смягчить осуждающие формулировки и удалить из финального заявления призывы к поддержке дальнейших санкций и приостановке сотрудничества по линии Беларусь – НАТО.
Очевидно, что запущенная санкционная риторика в ближайшее время не ослабеет. Будет расти политическое и медийное давление, скорей всего и вокруг самого расследования. Ведь если международная организация пассажирской авиации придет к выводу, что картина случившегося совсем не такая, какой ее сейчас наперебой рисуют западные политики, то сложно даже представить, как можно выйти из такой ситуации.
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Только к концу недели – через пять дней после инцидента – появились робкие сообщения, что Международная организация гражданской авиации начинает расследование....
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