Санкции против «Белавиа» – политический инструмент или наказание для обычных людей?

Источник материала: ОНТ

В истории с самолётом Ryanair самое неприятное то, что, в первую очередь, под удар попадают обычные люди. Когда европейские страны без документальных подтверждений разворачивают самолёты, которые уже в воздухе, они не смотрят, что, кроме обычных белорусских граждан, там такие же обычные граждане европейских стран. То есть под горячую руку попали и свои.

После ковидных локдаунов и прочих экспериментов над свободами людей мера с ограничением полётов по политическим мотивам выглядит как откровенное издевательство. В итоге – сорванные планы, застрявшие в аэропортах люди и взвинченные и без того нервы.

В прошлом году, когда мир накрыла пандемия и Евросоюз ушёл в локдаун, многие европейские страны сами просили «Белавиа» помочь вернуть домой их граждан. Свои перевозчики сидели дома, люди остались один на один в чужих странах. «Белавиа» пришла на помощь, не заглядывая в отметку о гражданстве тех, кому помогает. Но сейчас об этом предпочитают не вспоминать. Конечно! Ведь как-то неудобно получается. Вместо «спасибо» – вот такое.

В среду рейс «Белавиа» Минск – Барселона с полсотней пассажиров на борту развернули прямо в воздухе. Борт не смог пересечь воздушное пространство ЕС и вынужден был нарезать круги вдоль белорусско-польской границы, чтобы сжечь топливо и безопасно приземлиться в минском аэропорту. Все разрешения на полёт у нашего перевозчика были. Однако авиационные власти Франции в ручном режиме деактивировали план полета и даже не удосужились уведомить белорусскую авиакомпанию.

В «Белавиа» назвали это воздушным пиратством, и, учитывая риторику ЕС и рекомендации Брюсселя устроить Беларуси «воздушную блокаду», наш перевозчик принял решение отменить практически все рейсы в европейском направлении.

А на днях в своём Facebook гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец написал, что называется, от души: «Издеваются над нами, над людьми вне зависимости от паспорта. И это до расследования инцидента, в котором, может, и есть виновные, но точно не "Белавиа". Это, конечно же, полное попрание основ демократии. Наказывают невиновную "Белавиа" ,да еще и не начав толком расследование. Подлость. Да ещё соседи решили, как всегда, на этом заработать. Но это как раз неудивительно. А что "Белавиа"? Так вот. Не дождётесь, господа в смокингах и бабочках, работники киностудий! Мы не сократим персонал на 50%, как вы бы хотели. Мы прорвёмся! "Васильки" останутся в небе, мы будем летать!»

Конечно, финансовые потери будут! Но в своем желании больнее уколоть Минск Брюссель наказывает не Беларусь и не Лукашенко, а фактически свои же авиакомпании, своих же граждан. Многие европейцы – те, кто в Беларуси по делам, или транзитом, или просто приехали как туристы, теперь не могут вернуться домой. И не понимают, почему правительства их стран сделали их заложниками политики. Европейские авиакомпании тоже готовятся к убыткам после того, как посчитали, во сколько обойдется крюк в сотни километров вокруг Беларуси.

А тут и Москва проявила солидарность с Минском и перестала выдавать разрешения на прибытие рейсам, которые летят в облет Беларуси.

Под шумок воздушной блокады решили опросить на улицах Москвы людей. Мол, давайте и с востока накидаем белорусам претензий. Но что-то пошло не так, когда на вопрос «Вам страшно летать теперь через Беларусь?» россияне ответили...

В этом ролике всё прекрасно – и ответы респондентов, и выражение их лиц. Обычные люди и в Москве, и в Минске не понимают и не хотят понимать ни тех, кто вводит санкции, ни тех, кто к ним призывает.

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