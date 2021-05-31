Игорь Тур – о Романе Протасевиче, Софии Сапеге, TUT.BY, бизнесе, лжи и «жестоком режиме». Рубрика «Антифейк»

Источник материала: ОНТ

Часть нашего общества культивирует очень простой, но от этого ещё более абсурдный фейк. Звучит он приблизительно так: «Государственная система жестоко подавляет свободу слова в Беларуси». Когда так говорят или пишут, то врут минимум дважды.





Итак, портал tut.by закрыт. Да, за очевидные финансовые нарушения, да, всё строго по закону, и да, портал tut.by уже давно не является средством массовой информации, потому что не единожды попадался на откровенной лжи и также не единожды был предупреждён. Но вот всё равно кто-то кричит о свободе слова. Дорогие оппоненты, не путайте свободу слова со свободой организации беспорядков, свободой разжигания ненависти в обществе и свободой преднамеренной лжи. Есть один железобетонный аргумент, который вы не сможете оспорить: а разве в Беларуси закрыты все оппозиционные или независимые (называйте, как хотите) порталы и сайты? Нет. Иметь и выражать мнение – да на здоровье, но вина tut.by в другом. И tut.by на том, в чём виновен, делал бизнес, остальное расскажет прокурор.

Далее – тоже о бизнесе и о лжи. Вот эту симпатичную девушку, о которой ещё неделю назад никто знать не знал, зовут София Сапега. И это пассажир того самого рейса Афины – Вильнюс, она задержана, потому что была администратором Telegram-канала, который публиковал личные данные силовиков, чиновников, журналистов и многих других. Боролась, так сказать, с режимом.

А вот теперь – о фейке о том, что система жестока. Я не буду сегодня в телеэфире показывать то, что писали силовикам, чиновникам и журналистам люди, которых Telegram-каналы и лично София Сапега натравливали именно на нас. Но я скажу, что у многих из нас, тем, кому писали по этой наводке, была прямая возможность обратиться в прокуратуру с заявлением, и счёт уголовных дел тогда пошёл бы на тысячи, а то и на десятки тысяч. Но этого не произошло, и почти все из тех, с кем я общаюсь, от этой опции отказались. И я в том числе. Но мы имели на это право, и было бы всё по закону. Но да, тогда это было бы жестоко, потому что уголовку получили бы и те, кто что-то написал на эмоциях, кто-то сглупил, кто-то позже одумался и искренне пожалел. А возбуждение уголовного дела для таких людей сожгло бы очень много жизненных мостов. А мы их простили.

Почему не будет прощена София Сапега? Потому что она курировала сбор и размещение личных данных с целью травли в интернете и в реальной жизни. А ещё потому, что это было циничным бизнесом. Были плюс-минус устойчивые ставки оплаты и тем, кто это всё организовал, и тем, кто информацию добывал.

Вот, собственно, один из скриншотов переписки по этой теме: «Пришлите, сколько информаторов и как много помогали», «Внесу в базу на выплаты», «У всех скоро зарплата» и циничный смайлик. А вот ещё один скриншот, и я возьмусь утверждать, что именно в этом – суть отношения миллионов людей лично к госпоже Сапеге, она в чате подписана как S.A. «Добавить жён, детей, родню» и «Пусть боятся за жизни своих детей».

Это было вашей большой ошибкой, господа оппоненты. Потому что вы нам дали очень сильный личный мотив. Слишком много людей помнят слёзы жён, переживания родителей, страх детей и за детей. Эти люди, родня, как вы говорите, не участвовали в этой войне, и по ним вы ударили неожиданно для них, больно, и лишь за то, что они рядом с нами. Вам было всё равно, какие они, что думают, чем занимаются, как живут. И вы сделали это в том числе потому, что это было вашим бизнесом, вашей работой. Ну что ж… Я скажу за себя. Симпатичная София Сапега, возможно, талантлива, может, она в других ситуациях хорошая девушка, замечательная дочь, верная подруга. В конце концов, она женщина. Но мне всё равно, какая она, какое у неё гражданство, почему сел самолёт и, если честно, мне всё равно на переживания её родных и друзей. Я считаю, что за организацию травли София Сапега должна получить срок. И да, я буду этому рад. Да, это жестоко, но, может, это справедливо? И те, кто сейчас строчат комментарии типа в её поддержку – в основном ведь это те же люди, кто и писал оскорбления нам и нашим семьям. Вы же не сказали Сапеге: «София, остановись, не трогайте жён, детей и родителей, это неправильно и низко». Почему вы этого не сделали? А ещё вы, уважаемые, забыли, что вас мы простили. А вот ваших организаторов… Как там? «Не забудем, не простим»? Принято, так и сделаем.

Касаемо второго севшего пассажира севшего самолёта Романа Протасевича – честно, я не очень понимаю, каким образом его можно попытаться оправдать фейковой свободой слова? Для начала, переслушайте всё, что касается его подруги Софии. А ещё Роман – экс-глава Telegram-канала, который координировал протесты и разжигал ненависть в реальной жизни. Во многом это и привело к событиям 9 августа. Также Роман был в батальоне «Азов» в Украине. Опять же, слово за прокурором, но Протасевич сам рассказывал, что убивал людей. И он этим гордился. Всё, больше говорить не о чем.

Не о чем говорить и о тех, кто писал гадости в адрес лётчиков, которые героически пожертвовали своими жизнями ради жизней других людей под Барановичами. Задержана пара десятков таких умников. И если остальные выдохнули, мол, пронесло – это самообман. Я думаю, это ещё не всё. И это не свобода слова, это попытка получить свободу причинения боли и страданий другим людям. Не подменяйте эти понятия, ведь это ложь. Учитесь справляться со своим «не могу молчать!» И, раз уж такая пляска – те, кто на вас зарабатывает просмотры, лайки и, в конечном счёте, деньги, уверяют, что интернет безопасен, Telegram безопасен, YouTube или что-то ещё. Это фейк. Уж поверьте.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram