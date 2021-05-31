5 признаков, что у мужчины давно не было отношений. Особенно примечателен третий фактор!

Источник материала: ОНТ

Сегодня мы раскроем вам 5 секретов, по которым можно определить закоренелого холостяка.

1. Снизил планку



Фото: legkovmeste.ru

Если мужчина снизил критерии при выборе девушки и идет на все компромиссы, то это явный признак того, что у него давно не было отношений. Если вы заметили эти признаки в своем спутнике, то задумайтесь, нужен ли вам такой мужчина? На одних компромиссах далеко не уедешь. Важно входить в отношения с полным пониманием того, что вы принимаете друг друга такими, какие вы есть. А вечные уступки могут привести к зависимым больным отношениям.

2. Предыдущие отношения не дают покоя



Фото: wday.ru

Да, не только девушки могут страдать месяцами по бывшему парню и зависать на его страничке. Часто мужчины создают вторые странички для того, чтобы следить за своими бывшими избранницами. И это верный признак того, что отношений не было давно, потому что голова забита прошлым.

3. Неуверенность в себе



Фото: natpress.net

Так как мужчина давно не вступал в отношения и не получал заботу и внимание со стороны женщины, то самооценка могла пострадать. Общественное мнение часто оказывает на нас негативное влияние, поэтому мужчина без пары может чувствовать себя не таким, как все.

Если вы видите этот признак в своем партнере, старайтесь его чаще хвалить и говорить ему о его сильных качествах.

4. Цинизм в словах



Фото: profile.ru

От мужчин, которые долгое время не были в отношениях, часто можно услышать следующие фразы: «Любви нет», «Да всем им нужны только деньги», «Долго эти отношения не протянут» и т.д. Это является примером защитной реакции, чтобы никто его не спрашивал, как у него на личном фронте.

Если вы хотите завести отношения с таким мужчиной, то не пугайтесь, через некоторое время он забудет об этих словах. Ему просто нужно вспомнить, как это – любить и быть любимым.

5. Сам поддерживает быт



Фото: lady74.ru

В отношениях чаще всего бытовые вопросы в виде уборки и готовки ложатся на женскую часть населения. И после разрыва мужчина сначала может ужинать пельменями и заказной пиццей, но в последующем он научится сам заботиться о себе. Женщинам в этой ситуации важно понимать, что нельзя с разбега вмешиваться в его личное пространство и перестраивать все по-своему. Со временем вы достигните компромисса в этом вопросе.

По материалам сайта wday.ru

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