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«Шахтер» установил новый национальный рекорд
Источник материала: Навiны
В 11-м туре чемпионата Беларуси по футболу солигорский «Шахтер» одержал 11-ю победу. Это новый национальный рекорд.
Полная картина тура выглядит так:
Турнирное положение после одиннадцати туров:
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В 11-м туре чемпионата Беларуси по футболу солигорский «Шахтер» одержал 11-ю победу. Это новый национальный рекорд.
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