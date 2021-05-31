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«Шахтер» установил новый национальный рекорд

31.05.2021 07:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В 11-м туре чемпионата Беларуси по футболу солигорский «Шахтер» одержал 11-ю победу. Это новый национальный рекорд.

«Шахтер» установил новый национальный рекорд
Лучший бомбардир белорусского первенства Дембо Дарбо / Фото ФК «Шахтер»

Полная картина тура выглядит так:

  • Витебск — Сморгонь — 5:0;
  • Динамо (Мн) — Рух — 0:1;
  • Торпедо-БелАЗ — Шахтер — 0:1;
  • БАТЭ — Славия — 3:0;
  • Неман — Спутник — 2:2;
  • Гомель — Минск — 5:0;
  • Слуцк — Ислочь — 2:1;
  • Динамо (Бр) — Энергетик-БГУ — 0:1.

Турнирное положение после одиннадцати туров:      

  1. Шахтер — 33;
  2. БАТЭ — 26;
  3. Гомель — 21;
  4. Рух — 21;
  5. Динамо (Мн) — 20;
  6. Витебск — 18;
  7. Динамо (Бр) — 17;
  8. Торпедо-БелАЗ — 15;
  9. Ислочь — 13;
  10. Минск — 13;
  11. Энергетик-БГУ — 12;
  12. Слуцк — 10;
  13. Славия — 8;
  14. Неман — 7;
  15. Сморгонь — 4;
  16. Спутник — 4.

 

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В 11-м туре чемпионата Беларуси по футболу солигорский «Шахтер» одержал 11-ю победу. Это новый национальный рекорд.
 
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