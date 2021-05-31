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Первый вице-премьер рассказал, как будут спасать «Белавиа»

31.05.2021 07:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Авиакомпания «Белавиа» после введения ограничений на полеты в ряд стран Европы изменит модель бизнеса, увеличит количество рейсов в Россию и в целом в СНГ, заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» первый заместитель премьер-министра Николай Снопков.

Первый вице-премьер рассказал, как будут спасать «Белавиа»

«Я уверен, что «Белавиа» уже принимает решение об изменении модели бизнеса. Может быть, другие самолеты, может быть, другие направления, может быть, другая конструкция полетов вообще. Я уверен, что мы будем наращивать полеты в те страны, где нас пускают. Мы надеемся, и я уверен в партнерах, актуальны направления во все страны СНГ, Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, в направлении Байкала, Алтая. Есть масса прекрасных уголков России, которые нужно развивать белорусам», — сказал Снопков.

Он выразил уверенность, что авиакомпании удастся выстроить «бизнес-модель, которая позволит компенсировать проблематику, существующую сегодня с Западом».

«Белавиа» выйдет с этой ситуации другой и лучше», — считает чиновник.

Снопков обратил внимание на ограничение транспортного сообщения с Россией, назвав ее единственной проблемой в отношениях двух стран. « Мы видим активизацию, но, это, конечно, не тот уровень, который был. Сегодня фактически почти в 10 раз меньше полетов совершаем. Это первый момент, который формирует экономику. Второй, который формирует человеческое общение: мы мало ездим друг другу в гости», — сказал первый зампремьера.

Снопков заявил, что эта проблема будет решена в ближайшие месяц-два.

29 мая гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец написал на своей странице в «Фейсбуке», что авиакомпания не будет массово сокращать персонал из-за закрытия воздушного пространства ряда стран для Беларуси и отказа принимать белорусские самолеты после инцидента с самолетом Ryanair.

«Явно спланированные действия правительств по закрытию не только их стран для посадки наших бортов, но даже с особой фашистcкой извращенностью закрывают один за одним воздушные коридоры. Издеваются над нами, над людьми вне зависимости от паспорта. И это до расследования инцидента, в котором, может, и есть виновные, но точно не «Белавиа», — заявил гендиректор авиакомпании.

«Это конечно же полное попрание основ демократии. Наказывают невиновную «Белавиа», да еще и не начав толком расследование. Подлость. Да еще, правда, соседи решили, как всегда, на этом заработать. Но это как раз неудивительно и в первый раз», — отметил Чергинец.

«А что «Белавиа»? Так вот. Не дождетесь, господа в смокингах и бабочках, работники киностудий! Мы не сократим персонал на 50% как вы бы хотели. Мы прорвемся! «Васильки» останутся в небе, мы будем летать!» — подытожил он.

Днем 23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске. Позже стало известно о задержании белорусского блогера Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

Европейский совет призвал всех авиаперевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать полетов над Беларусью и запретить полеты белорусских авиакомпаний в страны Евросоюза. Однако еще до этого призыва ряд стран и отдельные авиакомпании приняли решение приостановить полеты в Беларусь и транзит через ее территорию.

Ранее сообщалось, что c 24 мая начали стороной обходить Беларусь рейсы airBaltic.

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Теги: Минск
 
 
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Авиакомпания «Белавиа» после введения ограничений на полеты в ряд стран Европы изменит модель бизнеса, увеличит количество рейсов в Россию и в целом в СНГ, заявил...
 
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