Оппозиция призвала чиновников подавать в отставку

В связи с последними событиями демократический лидер Светлана Тихановская, руководитель Народного антикризисного управления, бывший дипломат и министр Павел Латушко, бывший дипломат Валерий Ковалевский и супруга экс-претендента на пост президента Валерия Цепкало Вероника Цепкало выступили с видеообращением к чиновникам, призвав их подавать в отставку и присоединяться к демократическим силам.





Павел Латушко напомнил, что, согласно Конституции, единственным источником власти является народ, однако те, кто долго находится возле Лукашенко, забыли, «кто настоящий источник власти и гарант суверенитета».

«Вы забыли и то, что вы и сами народ, а не просто винтики государственной машины, обслуживающие решения только одного человека. Ваша воля — это тоже воля народа, ваших семей, детей и близких… В ваших силах не только вовремя уйти, но и восстановить закон в стране», — подчеркнул Валерий Ковалевский.

«Сколько еще вы будете жить в режиме «день простоять да ночь продержаться»? Сколько еще вы будете верить в сказку про «скоро все станет, как раньше»? Но как раньше, уже не будет никогда, — отметила Светлана Тихановская. — Больше некуда убегать от будущего, пора признать ответственность за него».

«Решить этот кризис и остановить человека, ведущего страну в пропасть. Это наша с вами общая задача, и только тогда мы сможем наконец-то строить долгосрочные планы и развивать нашу страну», — заявила Тихановская.

Читайте также:

Использованы стоковые изображения от Depositphotos